Objavljen je novi datum koncerta Celine Dion u Zagrebu, zbog ozbiljnih problema sa zdravljem odgodila ga je po treći put

Kanadska pjevačica Celine Dion ponovo je odgodila koncert koji je trebala održati u ožujku 2023. godine u Areni Zagreb, a novi zakazani datum je 16. ožujka 2024. godine, izvjestio je organizator koncerta Star Produkcija.

Pjevačica Celine Dion je zbog rijetkog zdravstvenog poremećaja Stiff person syndrome (Sindrom ukočene osobe) morala odgoditi prvih osam koncerata svoje turneje.

Pogledaj i ovo nije dobro Glazbena diva zbog teškog zdravstvenog stanja više ne može ustati iz kreveta, već je otkazala brojne koncerte, a upitan je i onaj u Zagrebu

Sindrom ukočene osobe neurološki je sindrom kojeg karakteriziraju bolna mišićna grčenja.

"Da bih mogla ponovno biti s vama, nemam drugog izbora nego se koncentrirati na svoje zdravlje, te se nadam da sam na putu prema oporavku. Iskreno se nadam da ću vas vrlo skoro i vidjeti", poručila je pjevačica obožavateljima.

Novi termin koncerta u zagrebačkoj Areni predviđen je za 16. ožujka 2024. godine.

Organizator koncerta Star produkcija izvijestio je da će već kupljene ulaznice vrijediti za novi datum, dok se povrat za kupljene ulaznice može zatražiti isključivo od četvrtka, 8. prosinca 2022. do nedjelje, 8. siječnja 2023.

Ulaznice se vraćaju na prodajnom mjestu na kojem su i kupljene te se kupci koji su ulaznice kupili putem weba trebaju obratiti na info@eventim.hr.

Dion je već sredinom 2020. godine trebala održati koncert u Zagrebu koji je tada morala otkazati zbog pandemije covida.

Céline Marie Claudette Dion, rođena 30. ožujka 1968. godine, najprodavanija je kanadska pjevačica i jedna od najvećih svjetskih pop zvijezda.

U karijeri je prodala više od 250 milijuna albuma i snimila gomilu hitova poput "My Heart Will Go On", "It's All Coming Back to Me Now", "Because You Loved Mre", "The Power Of Love" i dr.

