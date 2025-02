Bang Bang uzvraća "Ludom ljubavi", poslušajte ljubavni singl za one koji vole drukčije!

Bang Bang donosi antivalentinovsku himnu "Luda ljubav", čiji su tekst potpisala legendarna Alka Vuica, a glazbu Hrvoje Prskalo, dok minimalistički spot u jednom kadru prikazuje ljubavne krize koje s vremenom postanu smiješne i banalne.

Bang Bang ponovno pomiče granice i donosi novu dozu glazbene svježine s pjesmom "Luda ljubav", čiji je spot upravo ugledao svjetlo dana.

No, nemojte očekivati klasičnu ljubavnu priču - ovaj singl dolazi kao antivalentinovska himna za sve one koji znaju da ljubav nije uvijek ružičasta.

"Postoje razne vrste ljubavi - iskrene, romantične, posesivne, strastvene, ali svaka prava ljubav ima i svojih 'ludih' epizoda. Svi smo to prošli i mislim da su takvi odnosi naši najbolji učitelji", kaže Lara iz Bang Bang-a.

Tekst pjesme potpisuje legendarna Alka Vuica, a glazbu Hrvoje Prskalo. Time je Alka postala prvi gostujući autor u dosadašnjem radu Bang Bang-a, što bend smatra velikim priznanjem.

"Inspiracija dolazi iz mojih 'ludih ljubavi' (smijeh). Prava ljubav uvijek je pomalo luda, ona nosi neko slatko ludilo koje nas potpuno preuzima, bez obzira na godine i sve i čovjek jednostavno nije svoj. I uvijek me to zapravo fasciniralo kod ljubavi, kako netko koga niste ni znali, kad se čovjek zaljubi, taj netko postane vlasnik tvog života. Kad sam dobila glazbu od Hrvoja, odmah me inspirirala i napisala sam tekst koji mi je jedan od dražih u karijeri. Inače mi Bang Bang ima tu neku patinu bendova s kojima sam ja odrasla. Baš su autentični", opisala je suradnju Alka Vuica.

Spot su režirali Raul Brzić i Ljubo Zdjelarević, snimljen je u jednom kadru, minimalistički i besmislen, baš poput ljubavnih kriza koje s vremenom postanu smiješne i banalne.

Pjesma "Luda ljubav" nalazi se na albumu "Kino i kokice" grupe Bang Bang, objavljenom 2023. godine. Album sadrži ukupno 10 pjesama, uključujući i "Luda ljubav". Neki od istaknutih naslova na albumu su "Nadrealizam", "Do Kosti" i "Striptease".

Album "Kino i kokice" predstavlja zrelo ostvarenje Bang Banga, nudeći raznolike glazbene stilove i teme koje istražuju različite aspekte života i emocija. Kritičari su pohvalili album zbog njegove koherentnosti i inovativnosti, ističući sposobnost benda da spoji retro zvukove s modernom produkcijom.

Bang Bang ovim singlom slavi ljubav u svim njenim oblicima - i onim lijepim i onim kaotičnim. Ako ste ikad doživjeli ludu ljubav, ovo je vaša pjesma!

