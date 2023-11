Celine Dion snimljena u javnosti prvi put nakon gotovo četiri godine i vijesti da boluje od neizlječive bolesti!

Celine Dion pojavila se na NHL utakmici u Las Vegasu nakon gotovo četiri godine skrivanja od javnosti.

Glazbena diva Celine Dion (55) snimljena je u javnosti prvi put nakon tri i pol godine.

Kanadska pjevačica pojavila se na NHL utakmici u Las Vegasu, gdje je bodrila svoj omiljeni klub Montreal Canadiens, a društvo su joj pravili njezini sinovi Rene-Charles, Nelson i Eddy.

Nakon utakmice pjevačica se družila s igračima u svlačionici, gdje je s njima pozirala i za fotografije koje su objavljene na Instagramu. Pjevačica je izgledala odlično raspoloženo, što je obradovalo njezine brojne zabrinute obožavatelje.

"Moji dečki i ja odlično smo se zabavili s igračima Montreal Canadiens nakon utakmice protiv Vegas Golden Knightsa", napisala je Celine na društvenoj mreži.

"Divan posjet. Cijeli je tim jako sretan što smo upoznali tebe i tvoju obitelj. Hvala ti, Celine", napisala je na Instagramu Chantal Mashaby, PR predstavnica kanadskog kluba.

Podsjetimo, glazbenoj divi dijagnosticiran je sindrom ukočene osobe, koji uzrokuje nekontroliranu zategnutost mišića.

Celine je tešku dijagnozu podijelila s javnosti u videu koji je objavila na profilu na Instagramu u prosincu prošle godine.

Radi se o rijetkoj neurološkoj bolesti koja obično progresivno napreduje i može dovesti do ukočenosti cijelog tijela, a time i do nepokretnosti oboljele osobe.

Bolest je zasad još neizlječiva, no napredak se može usporiti tretmanima, a Celine je otkrila da po tom pitanju poduzima sve što može.

Uplakana Celine u videu je tada obznanila i da zbog bolesti otkazuje svoju svjetsku turneju "Courage", u sklopu koje je trebala nastupiti i u Zagrebu.

Celine je prvi put zabrinula obožavatelje u siječnju prole godine kada je objavila da odgađa sjevernoamerički dio svoje turneje zbog ustrajnih zdravstvenih problema.

Zadnji koncert Dion je održala u ožujku 2020., u Newarku u Sjedinjenim Državama, kada je i posljednji put snimljena u javnosti. Nakon pedesetak koncerata u Sjevernoj Americi, njezina svjetska turneja bila je prekinuta zbog pandemije bolesti COVID-19.

Celine Dion jedna je od najpopularnijih pjevačica na svijetu, a proslavila se, među ostalim, pjesmom "My Heart Will Go On", originalnom temom napisanom za film Titanic 1997. godine.

