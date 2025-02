Domaća glumica imala je oštru poruku za roditelje: "Malo se sami educirajte..."

Marijana Mikulić javno se obratila roditeljima koji se ne obrazuju o djeci s posebnim potrebama.

Glumica Marijana Mikulić zbog svog najmlađeg sina Jakova često istupa u javnost i otkriva svoje iskustvo, ali i iskustvo cijele obitelji vezano za njegov odgoj. Naime, dječaku je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma, zbog čega Mikulić dijeli s kakvim se administrativnim problemima, ali i problemima nedostatka empatije svakodnevno suočavaju.

Sada je na Instagram Storyju obratila roditeljima koji se ne obrazuju o djeci s posebnim potrebama.

"Svi se busamo u prsa empatijom, ljudskošću, jednakošću svih i svega... Djeca su zvonka radost i to sve. Malo, samo malo ponekad porazgovarajte sa svojom djecom o drugačijoj djeci (educirajte se možda i sami, malo, nemojte previše). I ja sam mislila da se to događa tamo nekom, nekim drugima. Pa evo me, živim to svaki dan. Malo samo vašeg truda i vremena nama će puno olakšati život. Hvala", napisala je uz video jednog dječaka na kojem piše: "Moj sin ide na terapije pet puta tjedno kako bi naučio igrati se s vašom djecom."

Nedavno je otkrila kako izgledaju situacije s dječjih rođendana na koje ide Jakov, a više o tome pročitajte OVDJE.

Podijelila je i romantičke trenutke sa suprugom Josipom. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Ovo je sestra žene koja je ovih dana svojom pojavom bez odjeće šokirala svijet

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Zanimljiva životna priča slovenskog predstavnika na Eurosongu, drugačiji je od ostalih kandidata

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić otkrila jednu svoju stranu za koju dosad nismo znali, objavila je i video!

Pogledaji ovo Celebrity Thompson se pohvalio novim nevjerojatnim uspjehom: ''Hvala vam za svaki posjet...''

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica podijelio svoju pomalo neobičnu želju: ''Drage moje pratiteljice...''

Pogledaji ovo Celebrity Bivši Dinamov igrač dobio drugo dijete, otkrio je spol i ime bebe uz preslatku fotografiju!