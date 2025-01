Naša glumica otkrila probleme s kojima se suočavaju djeca s poteškoćama u razvoju

U objavi na Instagramu Marijana Mikulić je poslala emotivnu poruku u kojoj otkriva probleme s kojima se suočavaju djeca s poteškoćama u razvoju.

Glumica Marijana Mikulić zbog svog najmlađeg sina Jakova često istupa u javnost i otkriva svoje iskustvo, ali i iskustvo cijele obitelji vezano za njegov odgoj. Naime, dječaku je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma, zbog čega Mikulić dijeli s kakvim se administrativnim problemima, ali i problemima nedostatka empatije svakodnevno suočavaju.

Na Instagramu je objavila emotivnu i važnu poruku u kojoj otkriva s čime se djeca s poteškoćama u razvoju suočavaju sve do danas.

"Mogu oni svašta, samo im se treba dati šansa. Trebaju možda više vremena i ponavljanja od prosjeka, ali imaju pravo na šansu, na jednake prilike kao i djeca urednog razvoja. A oni koji ne mogu sami i imaju takve poteškoće da trebaju pomoćnike - trebaju što? Tako je - trebaju te svoje pomoćnike! A Vlada im ih masovno ukida! Studenti koji ne mogu sami jesti, presvući se i otići na toalet, nemaju više pomoć 24 h nego 14-22. A između? Nek ne jedu i ne *** jer nema se para. P.S. za one slabijeg pamćenja nedavno je Vlada platila od 2008. nepodmireni dug za uređenje ministarskog kabineta i teretane koji je napravio Dragan Primorac dok je bio ministar školstva i znanosti!", poručila je Mikulić.

Situacija s djecom s poteškoćama u razvoju ponovno je pokazala nedostatak empatije društva za ovu ranjivu skupinu.

"I djeca s poteškoćama su ljudi. I odrasle osobe s invaliditetom su ljudi. I trebaju vježbe i sve što je potrebno da bi uopće živjeli i funkcionirali. Da ne kažem da bi i našoj djeci i svim ljudima s invaliditetom dobro došle teretane opremljene za sve vrste poteškoća, a koje svi sami skupo plaćamo jer država nema para za to! Da ne kažem da mnogi uopće nisu u prilici sami si to platiti pa jednostavno - to nemaju!! Pogađate - jer država nema para za njih! Gadljivo je koliko su ljudi u stanju imati đon mjesto obraza", napisala je Mikulić u emotivnom postu na Instagramu.

Nedavno je otkrila kako izgledaju situacije s dječjih rođendana na koje ide Jakov, a više o tome pročitajte OVDJE.

