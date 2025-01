Evo tko je sin jedinac legendarnog Ive Gregurevića: Borio se s ovisnostima, a javnost izbjegava

Legendarni glumac Ivo Gregurević iza sebe je ostavio sina Marka, evo tko je on.

U hladnom siječnju prije šest godina pokopan je Ivo Gregurević, naš legendarni glumac.

Na njegovom sprovodu koji je okupio brojne naše glumce pozornost je privukao njegov sin Marko koji je tužnog pogleda stajao iza očeva lijesa.

Marko ima 47 godina, a iako nisu živjeli zajedno tijekom većeg dijela Markova odrastanja, njihov odnos bio je poseban.

O svom ocu Marko je progovorio u siječnju 2020., kada je u zagrebačkom HNK prikazan dokumentarni film "Prvi do srca – Ivo Gregurević". Prikazivanjem ovog dokumentarca obilježena je prva godišnjica smrti ovog velikana hrvatskog glumišta, a na projekciji u HNK gradonačelnik Milan Bandić dodijelio je medalju grada Zagreba posmrtno Ivi Gregureviću, a preuzeo ju je Marko.

''Ne mogu zamisliti da ga neću vidjeti, vjerojatno kao i svatko tko je izgubio roditelja, naročito taj prvi period, ta prva godina. Ponosan sam zbog svega što je napravio i što je ostavio iza sebe'', rekao je Marko za Novu TV.

Marko je bio ovisnik o opijatima, zbog čega je Ivo u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta dugi niz godina izvodio predstavu ''Život može biti lijep'' po srednjim i osnovnim školama kako bi učenike upozorio na štetnosti uporabe droga.

''Dosta je bio strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa, ali uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio'', izjavio je Marko.

Inače, Gregurević je Marka dobio u dugogodišnjoj vezi s glumicom Dubravkom Ostojić.

Više o Ivi prisjetite se OVDJE.

