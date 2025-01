Holivudska glumica tragično preminula u losanđeleskom požaru, tužnu vijesti potvrdila obitelj

Bivša holivudska glumica, Dalyce Curry preminula je u požaru koji je zahvatio njezin dom u Kaliforniji.

Bivša holivudska glumica, Dalyce Curry, tragično je preminula u požaru koji je zahvatio njezin dom u Altadeni u Kaliforniji, piše Daily Mail.

Curry je imala 95 godina, a njezini posmrtni ostaci pronađeni su na mjestu njezinog nekadašnjeg doma. Dalcye se pojavila u filmovima ''The Ten Commandments'' i ''The Blues Brothers'', ''Lady Sings the Blues''.

Njezina praunuka, Dalyce Kelley, tužne vijesti potvrdila je na društvenim mrežama.

''Prije otprilike sat vremena mrtvozornik je potvrdio da su pronađeni njezini posmrtni ostaci'', napisala je.

Kelley je prije tragičnih vijesti objavila na društvenim mrežama objavila fotografije imanja kojega je požar uništio.

Zvijezda Beverly Hillsa jedva je pobjegla iz gorućeg Los Angelesa, više o tome pročitajte OVDJE.

