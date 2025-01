Tko je supruga Tysona Furyja? Par ima sedmero djece, a prije dvije godine doživjeli su veliki gubitak

Tyson i Paris vjenčali su se 2008. godine, a zajedno imaju sedmero djece. Njihova ljubav započela je još dok su bili tinejdžeri.

Britanski boksač Tyson Fury objavio je da je završio boksačku karijeru. Karijeru je prekinuo nakon poraza od Oleksandra Usika, a više o tome pročitajte OVDJE.

Njegovu karijeru obilježile su brojne pobjede, a često ih je posvećivao svojoj 35-godišnjoj supruzi Paris Fury. A tko je zapravo žena koja je uvijek stajala iza Tysona?

Paris je Tysona upoznala na vjenčanju prijateljice kada je imala samo 15 godina.

"Bio ga je teško ne primijetiti, bio je ogroman. Kada smo se sreli kasnije, jednostavno smo privukli jedno drugo. Tyson je bio sramežljiv i nije puno pričao", otkrila je Paris svojedobno, piše Mirror.

Sudbonosno da izgovorili su 2008. godine, a zajedno imaju čak sedmero djece, njihova imena su: Venezuela, Prince John James, Prince Tyson II, Valencia, Princes Adonis Amaziah, Athena i Rice.

Kasnije je otkrila i da je zapravo nikada nije zaprosio, a i da nije spavala s njim sve dok se nisu vjenčali.

''Nikad me zapravo nije zaprosio. Bili smo na pikniku i pričali smo o budućnosti, a on mi je rekao da će me oženiti, nakon što osvoji nekoliko titula''', ispričala je Paris svojedobno za britanske medije.

Nedavno se doznalo i da je par doživio strašnu tragediju. Paris je izgubila dijete prije nego što se Tyson suočio s Oleksandrom Usikom u ringu za naslov prvaka teške kategorije, u svibnju 2022. godine. Bila je trudna s njihovim osmim djetetom te je doživjela spontani pobačaj.

''Imam samo sedmero djece. Onog kojeg je nosila, izgubila je u petak prije borbe, što je bilo prilično grozno. Bila je šest mjeseci trudna. To nije kao mali pobačaj na početku - morate fizički roditi mrtvo dijete, sami, dok je vaš suprug u stranoj zemlji. Proći kroz to sam nije lako", rekao je tada Fury, piše The Guardian.

Iako je vrlo popularna na društvenim mrežama, ranije je pričala kako ju ne zanima pretjerano eksponiranje javnosti, već smatra da joj je mjesto iza svog supruga.

''Kada je Tyson intervjuiran i fotografiran i dobiva pozornost, ja stojim sa strane i ne guram se u centar pažnje. To je njegovo mjesto - on je to zaslužio', rekla je ranije Paris.

Na Instagramu je prati 1.8 milijuna pratitelja, a pojavila se i u Netflixovom dokumentarcu ''At Home With The Furys''.

