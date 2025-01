Što je suprug Blanke Vlašić htio poručiti novim potezom? Poslao je poruku uz idilične prizore

Ruben Van Gucht na društvenim mrežama pokazao je da uživa na nepoznatoj lokaciji, video je objavio uz pjesmu koja je zaintrigirala javnost.

Ruben Van Gucht, suprug Blanke Vlašić, ako je suditi prema objavama na društvenim mrežama, u Hrvatskoj nije bio otkada je priznao da su on i naša proslavljena sportašica u otvorenom braku.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Ipak, često pokaže kako izgleda njegova svakodnevnica, a to je napravio i ovoga puta. Ruben je na Instagramu podijelio prizore zimske idile. Ono što je zaintrigiralo brojne je pjesma uz koju je objavio video, a radi se o ''In My Secret Life'' Leonarda Cohena.

''Dobro jutro'', kratko je poručio uz objavu.

Belgijski novinar nedavno je na Instagramu objavio i fotku na kojoj grli pjevačicu, više o tome pročitajte OVDJE.

O njegovom i Blankinom braku otkrio je još poneki detalj. Njegovi roditelji nisu bili na njihovu vjenčanju, a Ruben je otkrio i zašto. Više o tome pročitajte OVDJE.

Blanka se krajem godine pojavila u javnosti, a osmijeh nije skidala s lica. Više o tome pročitajte OVDJE.

