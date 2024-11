Suprug Blanke Vlašić iznio šokantne činjenice o njihovom braku: “Može reći da ne želi ovakav život, ali nije to rekla!”

Sportski novinar Ruben Van Gucht za jednu emisiju je izjavio kako je njegov brak s Blankom Vlašić otvorena veza i da ona zna za njegove partnerice.

Naša proslavljena visašica Blanka Vlašić je već dvije godine u braku s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom, s kojim ima sina Monda. Ovoga ljeta Van Gucht je izazvao burne natpise u medijima nakon što su se iza njega tijekom jednog njegovog Zoom javljanja pojavile nepoznate ženske noge. Poslije više tjedana, Van Gucht je izjavio kako je to bila Vlašić.

Međutim, ovih dana u emisiji "Het huis" Van Gucht je otkrio pravu prirodu njihovog odnosa, priznavši kako imaju otvorenu vezu te da se sve temelji na otvorenosti i povjerenju.

"Sve ovisi o tome koliko se time opterećujete. Naučio sam kroz godine i nemam problema ako je život težak", poručio je Van Gucht u emisiji, čiji sadržaj je prenio Nieuwsblad.be. "Ljudi vole stavljati etikete. Nije važno, to je moj privatni život. Imam život u Belgiji i život u Hrvatskoj, također u smislu odnosa."

Ujedno je otkrio i kako Vlašić zna informacije o partnericama, ali ne zna detalje.

"To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla", poručio je Van Gucht.

Isto tako, priznao je kako i dalje održava kontakt s bivšom suprugom Lawrence: "Izašao sam iz te veze s idejom da sam slobodan čovjek. Odbacio sam sve i rekao: "idem živjeti i vidjeti gdje ću završiti". Klasični obrazac veze nije bio za mene. Pokušao sam, ali nije uspjelo. Ako više voliš biti s nekim tko radi od devet do pet, tko vikendom ide s djecom na more, onda nisam ja taj. Onda trebaš otići. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja."

