Tajanstvena supruga Sergeja Ćetkovića prava je ljepotica, ali i pokraj ovako slavnog muža od javnosti se vješto skriva!

Sergej Ćetković jedan je od najvećih zavodnika naše regije, ali svoju suprugu vješto skriva od javnosti.

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković u sretnom je braku sa suprugom Kristinom već 25 godina, no cijelo to vrijeme uspješno ju je skrivao od javnosti.

Sad su viđeni u rijetkom zajedničkom izlasku na koncertu njegovog kolege, a fotografije pogledajte OVDJE.

Kristina je prava ljepotica, jednom je o njoj progovorio i za naš IN magazin.

''Na kraju večeri shvatiš da si imao jako puno sreće u životu, prvo da nađeš ženu s kojom ćeš provesti toliki vremenski period…'', rekao je.

Par ima dvoje djece, Lolu i Milu, a obje kćeri su posvojene.

''Njih dvije odavno znaju da su posvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu željele da upoznaju svoje biološke roditelje, bit ćemo tu da napravimo sve što je u našoj moći da se to dogodi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga, jer im niko ne može biti više majka ili otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome'', rekla je Kristina svojevremeno za "Blic ženu".

Podsjetimo, Sergej je nedavno održao pet koncerata u Lisinskom, a više pročitajte OVDJE.

