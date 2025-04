Zvijezda filma "Sam u kući" već 30 godina ne razgovara s ocem, razlog je mučna priča

Zvijezda filmova "Sam u kući" Macaulay Culkin u podcastu Kate i Olivera Hudsona otkrio je kako nije razgovarao s ocem 30 godina.

Macaulay Culkin svojedobno je bio najveća dječja glumačka zvijezda. Posljednjih godina živi povučeno s partnericom Brendom Song, još jednom Disneyjevom zvijezdom te održava rijetke javne istupe.

Jedan od takvih istupa je bilo gostovanje u podcastu "Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson", u kojem je s Kate Hudson i njezinim bratom Oliverom govorio o odnosu s ocem Kitom, s kojim ne razgovara već tri desetljeća.

Macaulay Culkin Foto: Profimedia

Macaulay Culkin i Brenda Song Foto: Profimedia

Christopher Kit Culkin, Kieran Culkin, Macaulay Culkin i Patricia Culkin Foto: Profimedia

Kako je otkrio sam Macaulay, on, brat Kieran, odnedavni oskarovac i preostalih šestero braće i sestara ne razgovaraju s ocem, a mnogi svjedoci devedesetih će se sjetiti brakorazvodne parnice njihovih roditelja kada je tad 15-godišnji glumac uspio ishoditi uklanjanje njihovih imena s njegovog fonda.

Kit Culkin, neuspjeli glumac, znao je da ima talentiranu djecu i to je volio iskorištavati.

Macaulay Culkin - 4 Foto: Profimedia

Macaulay Culkin (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Macaulay Culkin kao Kevin McCallister - 15 Foto: Profimedia

"Imao je svu tu divnu djecu, talentiranu djecu. A stvar je u tome što je prema meni imao određenu količinu nezadovoljstva, mislim da je to bilo to, jer je želio biti glumac'', poručio je Macaulay, napomenuvši kako je Kit bio ljubomoran što je on dobivao glavne uloge.

Macaulay Culkin kao Kevin McCallister - 2 Foto: Profimedia

Macaulay Culkin i Catherine O'Hara Foto: Profimedia

Svog oca je opisao kao lošeg čovjeka, poručivši kako je znao da će svemu doći kraj: "Tukao me, ali znao sam da ću na kraju pobijediti''.

Kada su se Kit i Patricia rastajali, Macaulay je otkrio kako su oni uzimali novce iz fonda kojeg je svaki roditelj dječjeg glumca morao uspostaviti zbog Cooganovog zakona.

"Tijekom cijelog procesa rastave, nisam htio imati ništa s mojim j***nim ocem. Nije bilo dovoljno što je bio najgori, a sudac mi je stalno govorio: "Pa, morate ipak imati posjete", rekao je Macaulay, koji je uz pomoć odvjetnika ipak uspio dobiti izuzetak. "Rekao sam: "OK, ajmo ovako. Neka me sudac stavi u zatvor ako ne želim posjećivati svog oca zlostavljača." I nastavio sam: "Želim da se usudite uhititi najpoznatije dijete na svijetu." I nikad nisam igrao na tu kartu, ali to je bio jedini put da sam odigrao na taj način."

Iskustvo s ocem mu je ipak pomoglo u životu, a to je da bude bolji otac svojim sinovima Dakotom i Carsonom.

"Jedan od mojih najranijih uspomena na njega je bila: "Kada odrastem, ovako se neću ponašati sa svojom djecom. I sad kada imam svoju djecu, ne mogu vjerovati da se on tako ponašao", kaže Culkin.

Teško djetinjstvo je utjecalo na godine koje su uslijedile kasnije. Upao je u ralje droge, a izvukao se tek uz pomoć Brende, s kojojm je u vezi osam godina.

