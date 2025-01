Kako su se Zoran i Sanja Milanović mijenjali proteklih godina i što su modno odabrali za izbornu noć?

Hrvatska je dobila novog - starog predsjednika Milanovića, što znači da i prva dama ostaje Sanja Musić Milanović. Kako se ovaj par mijenjao proteklih godina te što su modno odabrali u izbornoj noći, ne propustite pogledati u idućim minutama.

Građani su izabrali - idućih pet godina predsjednik će i dalje biti Zoran Milanović. Kad je u izbornoj noći izašao zahvaliti, pratila ga je supruga Sanja, s kojom je u braku više od tri desetljeća. A mnogi su primijetili da su bili modno usklađeni - u plavom.

U izbornoj se noći Sanja Musić Milanović odlučila za odijelo koje joj je sašila njezina dugogodišnja krojačica Ankica.



''Što se tiče same izvedbe to je besprijekorno izvedeno, gdje su ti rukavi savršeno ušiveni, odijelo je savršeno iskrojeno. Što se tiče boje, boja je predivna, treći detalj koji sam primjetio je ta maramica, nešto što volim i pozdravljam. A što se tiče samog fittinga je l' joj sako pristajao ili nije, mislim da ću to ostaviti gledateljicama da procijene'', zključio je stilist Ivan Friščić.

Prva dama inače je izvanredna profesorica na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U svojem profesionalnom radu bavi se epidemiologijom i promoviranjem zdravlja, predstavnica je Republike Hrvatske u Radnoj grupi Svjetske zdravstvene organizacije za prevenciju debljine i Europske radne grupe na visokoj razini za prehranu, tjelesnu aktivnost i prevenciju debljine. U prijašnjim je pojavljivanjima pokazala nenametljiv stil te je često odabirala domaće dizajnere.



''Stil se razvija, napreduje, ona sama voli odjeću, to ne skriva, ne govori da je odjeća nešto što je nebitno, kao što smo imali priliku vrlo često čuti od političarki, što je u principu jako lijepo jer je to cijela jedna industrija, jedna cijela grana privrede koja postoji i drago mi je da vrlo često konzultira nas dizajnere'', dodao je Friščić.

Mijenjao se i stil predsjednika Zorana Milanovića.



''Imamo tu nekako malo koketiranje između onog klasičnog i nečeg malo mladenačkog. Kad god su nekakve vojne prigode, predsjednik obuče bomber jaknu. Meni je to cool, kao malo više amerikanizirano.

S druge strane u prošloj kampanji smo ga viđali u majicama i sakoima, džemperima rjeđe nego u odijelima. U ovoj kampanji smo ga imali priliku i rjeđe viđati, mislim da tu ponovno dolazimo do fitinga, malo je to možda moglo bi se poraditi'', gvori Friščić.

Sada se očekuje i inauguracija. Prije pet godina svi su dobro zapamtili nastup Josipe Lisac stoga se mnogi pitaju koga će ovog puta izabrati.



''Kad kažete ime Zorana Milanovića prije pet godina očekujete Josipu Lisac, sad ne očeujem Josipu Lisac, sad očekujem Thompsona. Nakon svega što smo vidjeli generalno u politici u načinu komunikacije, ako ćemo u detalje. Mislim da će to biti na tragu stare inauguracije, na Markovoom trgu da može više ljudi doći'', goori Friščić.

Tko će pjevati, već je postalo glavno pitanje, na koje ćemo odgovor dobiti uskoro.

