Kako sin Igora Cukrova reagira na njegove transformacije u showu: ''Nejasno mu je to''

Da je Igor Cukrov izveo pjesmu Tonyja Cetinskog nevjerojatnom lakoćom u posljednjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato, složili su se članovi žirija. Na pozornicu je istrčao i njegov sin. Kako reagiira na očeve transformacije i kako je izvedba pjesme "Opet si pobijedila" odnijela sve ovacije, saznajte u prilogu naše Matee Slogar.

Prava euforija nastala je u studiju kada je Igor Cukrov zapjevao poznati refren pjesme Tonija Cetinskog.



''Pomišljao sam da će mi možda puknut glas na live nastupu na televiziji, tako da me malo bilo strah, trta me bilo...ali nije mi pukao glas bilo je sve uredu. Posebno mi je bilo drago što su mi taj dan došli žena i sin i sin je istrčao na pozornicu, bilo mi je posebno drago zbog njega mislim da će to pamtit do kraja života. Jako mi je drago zbog njega'', govori Igor.

Igor je osvojio srca žirija, koji je već nakon njegova nastupa bio jednoglasan.

Igor Cukrov kao Tony Cetinski Foto: Nova TV

Igor je i izgledom izvrsno donio Tonyja u studio showa Tvoje lice zvuči poznato, no ovog puta fizička transformacija nije bila zahtjevna.



''Stavili su mi kosu, napravili su skroz kao Tonyju, doduše nisu me ošišali gore, još iz perioda dok je Tony imao kosu'', govori Igor.

Igor Cukrov kao Tony Cetinski Foto: Nova TV

Iako je njegova sina oduševila ova transformacija, Igor priznaje da ženske transformacije teže percipira.

''Za 3,4 godine ću mu pokazati, evo sine bilo je i toga. Nejasno mu je to. Čak sam mu pokazao sliku dok je bila Rozga pa je rekao tata pa gdje si ti, ti si vjerojatno negdje iza pozornice. Ja kažem sine da. Vidio me, a nije prepoznao'', priča Igor.



Idući put Igora čeka zahtjevna transformacija - u Terezu Kesoviju.



''Moram priznat da se jako radujem toj ulozi jer Tereza je jedna osebujna ličnost, divan hrvatski vokal, mislim da ću dobro otjevati te visine i sve što ta uloga od mene traži'', priča Igor.

Iduću Igorovu transformaciju, kao i one ostalih kandidata, nestrpljivo čekamo već u nedjelju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

