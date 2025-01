Pamela Anderson se iz bivše zečice pretvorila u glumačku silu koja je tek u zaletu!

Na pragu šestog desetljeća glumica Pamela Anderson pokazala je da je mnogo više od Playbojeve zečice, zaradivši prvu nominaciju za prestižnu filmsku nagradu Zlatni globus. U minutama naše Aleksandre Keresman, nekadašnja Baywatch djevojka otkriva kako to izgleda kad vas industrija proguta i ISpljune.

Godinama je bila showbizz lutkica, tu da bude lijepa, poželjna, ne pretjerano zahtjevna i uglavnom javno vlasništvo, s kojim će se upravljati prema potrebi. Svi je i dalje pamte kao ljepoticu s naslovnica erotskog magazina ili pak kako trči plažom u oskudnom crvenom kupaćem kostimu. To je ono što je desetljećima definiralo Pamelu Anderson, sve do danas. Danas je glumica s nominacijom za Zlatni globus, nagradom iz San Sebastiana i nominacijom za SAG nagrade, zahvaljujući filmu ''The last showgirl''.



''Uvijek sam znala da mi je mjesto u industriji. Nisam samo bila sigurna gdje se uklapam. Uvijek mi je laskalo biti dijelom pop kulture ili inspirirati Halloween kostim. Ali uvijek sam osjećala da sam više od toga. Hoću li ikad dobiti priliku zasjati i doseći svoj potencijal ili barem saznati od čega sam napravljena? Mislim da je ovo bila dobra prilika da zagrebem po toj površini'', priča Pamela Anderson.

Godinama je trpjela brojne degradacije, čak i masovno kolanje privatnih kućnih snimaka nje i partnera Tommya Leeja, da bi se povukla u privatnost svojeg doma na otoku Vancouver i posvetila sebi. Ogolila je lice od šminke, ali i sebe, ovog puta na nešto drugačiji način od onog na koji je javnost navikla, kroz dokumentarac i memoare. Zasjala je na Broadwayu i pokazala talent u njoj netipičnoj filmskoj priči.



''Mislim da sam odustala, otišla sam u svoj vrt kako bih kiselila krastavce i radila džem, pisala svoju kuharicu i razmišljala sam kako ću učiniti svoj život predivnim kako god. Ali istovremeno sam razbijala glavu mislima što sam napravila krivo. Nisam iskoristila priliku, nisam dovoljno napravila. I još uvijek je u meni ostalo mnogo toga što nisam uspjela izraziti. Nisam znala kako doći od A do B i onda je došao scenarij. Poslan je mom starom agentu koji ga je odbio za što je saznao moj sin'', priča Pamela.



I tako je došlo do svojevrsne renesanse lika Pamele Anderson. Iako, neke su borbe ostale iste, poput one s medijskim naslovima, koji se i danas bave isključivo njezinim izgledom. Ovog puta zbog nedostatka glamura.



''Vjerujte mi, upravo sam to govorila publicistkinji. To mora u nekom trenu prestati. Zašto je to uvijek dio svih naslova? Htjela sam se ogoliti jer sam u procesu upoznavanja sebe same i pokušaja prisjećanja tko sam. To je moj eksperiment za mene, da bih mogla punu pozornost posvetiti filmu i izvedbi. Zato to ne razumijem'', kaže.

Priča o Shelly, starijoj plesačici u Las Vegasu, čiji se show zatvara i koja mora shvatiti što dalje sa životom, rezonirao je snažno kod 57-godišnje glumice. Na njezinim prvim Zlatnim Globusima pratio ju je ponosni sin Brandon, u čijim je očima bila pobjednica večeri.



''Mislila sam - trebam mjesto u koje ću staviti cijeli svoj život. I to je bio ovaj film, sva moja iskustva od djetinjstva do danas, trebam mi nešto u što ću to pretočiti. Nema terapeuta. Nema prijatelja koji će mi pomoći s tim. Moram imati neki umjetnički outlet. Svaki film izliječi neki dio vas tako sam iskoristila i ovaj film. Želim da moje naslijeđe definira moj rad ne ono što mi se dogodilo. A sve utječe na vašu obitelj i vašu širu obitelj. Samo želim da budu ponosni na mene'', govori.

Čini se kako je ovo tek početak Pameline priče, koju ovoga puta, ipak ispisuje pod svojim uvjetima, ona sama.

