Zdravko Škender ispričao nam je da s kćerkom više nije u kontaktu i objasnio zašto!

Život Zdravka Škendera obilježen je mnogim usponima i padovima, no njegovi hitovi ušli su u povijest hrvatske zabavne glazbe. Zašto s kćeri nije u kontaktu, viđa li se s unukom koju mu je podario pokojni sin, ali i zašto se i danas osjeća pokradenim na prvom nastupu na Splitskom festivalu, otkrio je našoj Anji Beneti za In magazin.

Davne '88. pjesma "Ne mogu da te zaboravim" Zdravka Škendera vinula je u zvjezdanu orbitu. No, unatoč tomu, taj njegov prvi nastup na Splitskom festivalu ostavio mu je gorak okus.

''Naš pokojni Oliver Dragojević, on mi je pružio ruku i rekao, pobijedio si. I u tom trenutku su me opkolili svi novinari i napravili su sa mnom intervju kao s pobjednikom. Međutim, nakon 15 minuta promijenila se situacija, proglasili su pobjednikom drugog mog kolegu, tako da sam ja bio pobjednik tih 15 minuta. Mislim da sam zaista čuo da sam imao najviš tih glasova, tako da sam se osjećao pokraden'', ispričao je Zdravko.

Već je sljedeće godine slavio kao pobjednik s "Ako nas život rastavi", Zdravko Škender desetljećima kasnije ponovno je doživio razočaranje na splitskim Prokurativama. Ovog puta s pjesmom "Kako te dušo ljubin..."

"Ta pjesma je totalno prošla nezapaženo, no dogodila se jedna druga stvar, proglašena je pjesmom godine na Radio Splitu ove godine'', priča Zdravko.

Publika je objeručke prihvatila i njegov novi hit "Bit će pisme", koja je pisana za našu drugu glazbenu legendu.

"Izdavačka kuća je to trebala ponuditi Miši Kovaču. S obziorm da je Mišo Kovač odustao od izdavanja pjesama, ta pjesma stjecajem okolnosti došla u moje ruke. I ta pjesma je postala jedna od mojih potencijalnih hitova ravna mojim najvećim uspješnicama'', otkriva.

Dalmatinac čije su ploče prodane u zlatnim, dijamantnim i platinastim nakladama, i danas je velika zvijezda u susjednoj Sloveniji, ali i Makedoniji, koju je predstavljao na posljednjoj Jugoviziji.

"To malo ljudi zna. Makedonija me pozvala da predstavljam njih. Ja sam to toliko dobro otpjevao na makedonskom jeziku da su Makedonci mislili da sam ja rođeni Makedonac'', kaže.

Čovjek zavidne glazbene biografije, u privatnom životu prošao je kalvariju. Sin mu je iznenada preminuo u 39. godini života, brak mu se raspao, a sa kćeri nije u dobrim odnosima.

"Nažalost nismo u nikakvom kontaktu. To mi je zaista krivo, ali takva je sudbina. Ja mislim da sam kao roditelj bio jako dobar, ali nakon tog razvoda se sve promijenilo. A unuka? Moram se pohvaliti da imam krasnu unuku, lijepu unuku koja me podsjeća, slika i prilika mog pokojnog sina. Rijetko se viđamo zbog takve situacije što nismo u dobrim odnosima s ostakom moje bivše obitelji, mada bi mi bilo drago da se zbližim sa svojom unukom, ja se nadam da će biti takvih prilika, vidjet ćemo'', kaže.

I dok ga život šamara sa svih strana, uzvraća mu osmijehom. Često i šalom na vlastiti račun:

"Nakon dugo vremena sam se sreo s mojim kolegom Duškom Lokinom, on je sjedio, ja sam prišao i pružio sam mu ruku, međutim on uopće nije reagirao. Kaže, kod nas je običaj, kad se starijim rukuje da se ustane...", govori.

No zato publiku svojim hitovima drži na nogama već više od četvrt stoljeća. Legenda hrvatske zabavne glazbe za kraj poručuje: Bit će pisme!

