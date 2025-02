Zanimljiva životna priča slovenskog predstavnika na Eurosongu, drugačiji je od ostalih kandidata

Proteklog vikenda Slovenija je kao svog predstavnika na Eurosongu izabrala Klemena Slakonju.

Proteklog vikenda svog predstavnika za Eurosong odabrali su Slovenci. Na njihovom nacionalnom izboru "Ema 2025." sudjelovalo je 12 natjecatelja, a nakon superfinala put do švicarskog Basela je osigurao poznati voditelj i komičar Klemen Slakonja. Na Eurosongu 2025. izvest će pjesmu "How Much Time Do We Have Left", koju je posvetio supruzi Mojci koja se borila s rakom.

Pjesma progovara o temi prolaznosti vremena i potiče slušatelje na razmišljanje o tome kako provode svoje živote. Glazbeno, pjesma kombinira elemente popa i elektronike, stvarajući atmosferičan i emotivan ugođaj.

Slakonja nije stranac na "Emi". Kao voditelj vodio je natjecanje četiri puta - 2011., 2012., 2016. i 2020., a 2011. je čitao slovenske glasove na Eurosongu u Düsseldorfu. Kao voditelj "Eme 2016." odlučio je imitirati ruskog predsjednika Vladimira Putina i izvesti skeč "Putin, Putout", koja je kasnije postala popularna u Sloveniji.

Osim Putina, Slakonja je imitirao i novog/starog američkog predsjednika Donalda Trumpa s pjesmom "Golden Dump (The Trump Hump)", njegovu suprugu Melaniju u jednom skeču te Angelu Merkel, prikupivši preko 83 milijuna pregleda na YouTubeu.

Slakonja je rođen nedaleko Hrvatske, točnije u Krškom, a odrastao je u Brežicama. Svoj radni vijek započeo je na lokalnom radiju, a osim što je angažiran kao voditelj, član je ansambla Slovenskog narodnog kazališta u Ljubljani.

Klemen Slakonja će nastupati u prvom dijelu prvog polufinala, koje je na rasporedu 13. svibnja.

U prvom krugu prodaje ulaznica planulo je preko 42 tisuće ulaznica za ovogodišnje natjecanje. Više o tome pročitajte OVDJE.

