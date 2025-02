Prelijepa Hrvatica pokazala rijetku fotografiju svojeg partnera s njihovom kćeri

Iva Jerković na društvenim mrežama podijelila je fotografiju kćeri i partnera Josipa Antića.

Naša bivša manekenka i televizijska voditeljica Iva Jerković na društvenim mrežama objavila je rijetku fotografiju partnera Josipa Antića i kćeri Rine Ami, koja je proslavila peti rođendan.

''To je ljubav koja čini da volimo. To je ljubav koja čini da sanjamo. To je ljubav koja želi da volimo. To je ljubav koja čini da plačemo. Sretan rođendan, malena moja", napisala je na Instagramu, a brojni pratitelji djevojčici su čestitali rođendan.

Iva je nedavno o Josipu i kćeri javno govorila.

''Mislim da je Rina kombinacija mene i Josipa i da je uzela najbolje od oboje. Posebno mi je drago što je jako znatiželjna, voli putovati s nama, ništa joj nije teško, zaigrana je, ali voli i učiti'', rekla je Rina svojedobno za "Story".

