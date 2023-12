Bivša punašna slatkica zabrinula nikad mršavijom pojavom, njene najnovije fotografije otkrile su da joj se lice potpuno izobličilo!

Kelly Osbourne snimljena je mršavija no ikad prije i zabrinula je svoje obožavatelje.

Kelly Osbourne šokirala je svojim izgledom na najnovijim fotografijama koje su snimljene ispred kuće njenih slavnih roditelja u Los Angelesu, a na kojima izgleda mršavije nego ikad prije, što je mnoge i zabrinulo.

39-godišnja Kelly bosa je izašla po paket od dostavljača kada su je primijetili paparazzi i snimili, a sudeći prema izrazima njezina lica nije joj bilo drago što su je snimili u takvom izdanju. U crnoj majici bez rukava i traperica pokazala je da je drastično smršavila, a njezino ispijeno lice i kosti lica koje joj strše svima su zapeli za oko.

Ova transformacija dogodila joj se godinu dana nakon što je rodila svoje prvo dijete, sina Sidneyja kojeg je dobila s rokerom Sidom Wilsonom iz benda Slipknot. Kelly je na temu svog izgleda nedavno progovorila u intervjuu sa Scheanom Shay u njezinom podcastu u rujnu i priznala da je otišla malo predaleko nakon poroda.

"Imala sam misiju da se nakon poroda vratim na moju prijašnju kilažu. I onda sam si rekla: "Pa, izgubila sam svu težinu bebe. Da vidimo koliko daleko mogu ići s tim." A onda je otišlo malo predaleko", izjavila je Kelly.

Kelly je inače cijeli život vodila bitku s prekomjernom težinom zbog čega se 2020. godine u tajnosti podvrgnula operaciji želučanog rukavca, što je dovelo do nevjerojatnog gubitka težine od gotovo 40 kilograma.

"Bila sam na operaciju i boli me ona stvar što god netko ima za reći na to. Uspjela sam, ponosna sam na to, oni mogu s*ati", izjavila je jednom prilikom.

Također je ranije priznala da je primala i injekcije kako bi promijenila oblik svog lica i kako bi joj čeljust izgleda mršavije.

Kelly nije jedina članica svoje obitelji koja je ove godine doživjela tjelesnu transformaciju, nedavno je i njezina 71-godišnja mama Sharon Osbourne otkrila da izgubila 42 kilograma uz pomoć lijeka za mršavljenje i dijabetes Ozempic, koji djeluje u mozgu kako bi se korisnici osjećali sitima.

Ni njoj to nije prvi put da je potražila drastično rješenje za gubitak kilograma kojih se željela riješiti. Davne 1999. godine bila je na operaciji želučane premosnice, no kasnije je priznala da je i zbog toga požalila jer se osjećala kao da je smršavjela na prevaru umjesto da je pazila što jede i vježbala, a trpjela je i strašne posljedice.

"Stalno sam povraćala. Sve što bih pojela povratila bih", ispričala je svojevremeno za Entertainment Tonight, a čini se kako je i kćer odlučila krenuti njezinim stopama.

