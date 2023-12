Aleksandra Prijović u suzama otkrila što je doživjela nakon koncerta u Areni, a evo i tko nije prihvatio njen poziv za gošću: "Da sam to znala ne bih dozvolila nikada..."

Aleksandra Prijović prepričala je emotivnu situaciju koju je doživjela u Zagrebu nakon jednog od koncerata u Areni Zagreb, kada joj je prišla jedna majka s kćeri.

Aleksandra Prijović ispisala je glazbenu povijest ovih prostora nakon što je rasprodala pet zagrebačkih Arena gdje je održala spektakularne koncere o kojima se ne prestaje pričati, a iste je sada prokomentirala za medije u Srbiji.

28-godišnja Aleksandra je između ostalog u intervjuu za Blic televiziju prepričala emotivnu situaciju koja ju doživjela nakon jednog od koncerata.

"Dok sam stajala, prišla mi je jedna gospođa s jednom djevojčicom, koja ne znam ima li više od deset ili dvanaest godina, i rekla mi: “Imam petoro dece, a moj muž je na nekom boljem mjestu, a ja sam svojoj kćerki ispunila želju i dala sam zadnji dinar da kupim kartu da dođe na tvoj koncert“. Da sam to znala ne bih dozvolila nikada da kupe kartu", rekla je Aleksandra kroz suze pred kamerama.

Uz to je priznala i koliko joj znači podrška od njezinih najbližih, a pogotovo bake i djeda koji nisu propustili niti jedan njen zagrebački koncert.

"Kada su mi rekli da žele obići kuću u kojoj su živjeli, sjeli smo u kombi i otišli zajedno. Baka je toliko plakala, da nije mogla doći k sebi. Onda smo plakali svi zajedno. Poslije trideset godina je vidjela svoje prijatelje i susjede. Njih sve ovo što se događa stvarno gura napred, jer naravno, da su oni ljudi u ozbiljnim godinama i kao svi bake i djedovi, imaju i zdravstvene probleme. Puno puta su mi rekli, Aleksandra, možda da mi ostanemo kući, da ne idemo, da ne smetamo, ipak smo mi stariji. Na to, sam samo rekla, ja prvenstveno želim da vi budete tu", ispričala je za Blic.

Aleksandri su se na pozornici Arene Zagreb pridružili brojni gosti iznenađenja koje je pozvala, između ostalih Lepa Brena, Jelena Rozga, MC Stojan, Saša i Dejan Matić, Nataša Bekvalac i drugi, no neki se nisu odazvali na njen poziv.

"Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle biti moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još se jednom želim zahvaliti Milici. Pošto nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla, ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna", otkrila je Aleksandra.

