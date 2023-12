Evo kako Škoro komentira koncerte Aleksandre Prijović u Areni Zagreb, ostavila je dojam na njega: "Mi se moramo moliti..."

Miroslav Škoro komentirao je nedavno održane koncerte Aleksandre Prijović u Areni Zagreb.

Prašina koje pjevačica Aleksandra Prijović podigla sa svojih pet rasprodanih koncerta u Areni Zagreb i njima se upisala u povijest, još se nije slegla, a sada ih je prokomentirao i naš pjevač Miroslav Škoro.

"Meni je jako žao što mi ne možemo napuniti zagrebačku Arenu toliko puta. Čuo sam svakakvih komentara, ali ako netko može napuniti neku dvoranu, nek je napuni. Ako je može napuniti pet puta, nema problema. Ono što se čini meni je da moramo više raditi, moramo pisati pjesme i moliti se bogu da to postane, na neki način, trend. Što je tome razlog? Mogli bismo sjesti pa o toj temi fenomenološki razgovarati. Možda ja nisam prava osoba za to", zaključio je Škoro u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

On je inače bio jedan od izvođača koji su nastupili na Hrvatskoj noći u Frankfurtu gdje ga je slušalo 13 tisuća Hrvata.

"Pitanje je kako bi gospođa Prijović prošla večeras ovdje, u Frankfurtu. Znači, svatko ima publiku na svojemu mjestu. Samo je pitanje je li na neki način u ovom trenutku to stvar trendova, a činjenica je da je ta vrsta glazbenog izričaja ušla u mainstream. To je jednostavno tako. I kad se nešto dogodi, a to ti se sviđa, onda ideš za tim, a ako ne, onda radiš nešto da nametneš neki drugačiji trend. Mi ćemo napraviti koncert u Areni nagodinu. E sad, hoću li napuniti jednu dvoranu ili pola jedne, ne znam. Ja se nadam da će biti barem jedna puna, a ako Bog da i ako se dogodi neka pjesma... Nikad se ne zna. Jer kad se dogodi ta jedna pjesma, onda ljudi dođu i skontaju u stilu: 'A, i ona mu je dobra, i ona i ona'. A da ne govorimo da mi nismo baš nešto najvičniji tim društvenim mrežama i načinima produkcije. Tu su neki šutnuli loptu daleko ispred nas. S druge strane, treba samo raditi i sve će doći na svoje", poručio je i najavio svoj koncert u Areni za sljedeću godinu.

Osim Miroslava, na koncertu u Frankfurtu su nastupili i Jelena Rozga, Mladen Grdović, Crvena jabuka, Jole, Petar Grašo, Mate Bulić, Zlatko Pejaković, Siniša Vuco, Zlatni dukati i Justus Reid, a glazbeni je program trajao čak deset sati.

Naše najveće glazbene zvijezde izmjenjivale su se na pozornici u sklopu koncerta Hrvatska noć u Frankfurtu, publika je s njima pjevala uglas hitove, a u dvorani se plesalo kolo i vijorile su se hrvatske zastave.

Najveće je to okupljanje Hrvata i njihovih prijatelja u dijaspori, ali i događanje za koje su karte rasprodane čak godinu dana unaprijed. U Frankfurt su zbog njih i dobre zabave pristigli Hrvati iz cijele Njemačke i drugih europskih zemalja, ali i iz SAD-a te Novog Zelanda.

