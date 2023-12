Hrvatica kojoj se svi dive zbog mladenačkog uzgleda u 48. godini, objavila poseban video sa suprugom kojeg nije vidjela više od 6 mjeseci!

Renata Lovrinčevič Buljan objavila je romantični video sa suprugom Petrom koji se nakon više od šest mjeseci vratio s vojne misije na Kosovu.

Naša bivša misica, a danas uspješna fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan ovih dana ima poseban razlog za sreću, a to je povratak njezina supruga Petra Buljana iz vojne misije na Kosove.

Petar se kući u Split vratio nakon šest i pol mjeseci, a par je osim njegova povratka imao i dodatni razlog za slavlje što je Renata otkrila na profilu na Instagramu.

"Najbolji poklon mi je obitelj na okupu! Stigao tata nakon 6,5 mjeseci i sad je srce na mjestu. Proslavili smo 31. godinu zajedno romantičnim bijegom", napisala je Renata uz video na kojem ona i Petar plešu u jednom splitskom hotelu.

"Divni ste", "Hit", "Miceki" "Tako ste divni", "Fantastični", "Sretno draga", "Pozdrav Petru i cijeloj obitelji Buljan", "Wow, tako sretni svaki dan, extra Renata", "Wooow ste", komentirali su njezini pratitelji.

Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao trenerica fitnesa i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Renata je i ponosna majka vratara juniorske momčadi Hajduka Borne Buljana, a kaže kako njezinu sinu, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu "seksi mamom igrača Bijelih".

"Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je u IN magazinu.

Renata sa suprugom Petrom Buljanom, koji je profesionalni vojnik, ima još i mlađeg sina Narda.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Grudi je izložila pogledima u prozirnom bodiju, ali ono što je nosila u rukama bilo je još čudnije od njezina bizarnog outfita

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ova djevojčica s fotografije danas je jedna od naših najpoznatijih glumica koju obožavamo gledati u hit-seriji, prepoznajete li ju?