Hrvatica koja je nedavno proslavila 47. rođendan obara s nogu fotkama iz teretane, kakvu figuru ona ima: “Uvijek bomba!”

Renata Lovrinčević Buljan pozirala je u teretani noseći na sebi ružičasti komplet u kojem je naglasila svoje isklesane dijelove tijela.

Naša bivša misica Renata Lovrinčević Buljan objasnila je pratiteljima koliko je važno vježbati i raditi na sebi pa odmah uputila i pokoju riječ svom suprugu Petru Buljanu.

Pozirala je u ogledalu, a na sebi je imala kratke ružičaste tajice i top, koji su svu pozornost usmjerili na njezinu bujnu stražnjicu, ali i prezgodne noge.

"Ovo je bio odličan tjedan. Radimo uživo, online… ali najvažnije da dajemo sve od sebe da u strci života ne izgubimo sebe. Tjedan mi je opet prošao da sam odradila svega nekoliko vježbi. Ja sam kao i vi, prezaposlena i lijena u isto vrijeme. Javno pozivam i sebe na trening!" započela je u opisu pa se obratila i svom životnom partneru:

"Mužu, dolazi kući i preuzmi dio obveza da imam jedan izgovor manje!"

Odmah joj se u komentarima javila Žanamari Perčić, koja se također bavi fitnesom: "Uvijek bomba".

"Vama, gospođo, svaka čast", "Fantastična", "Prelijepa", "Wow, top tijelo", "Pozamašna", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana.

Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao trenerica fitnesa i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Renata je i ponosna majka vratara juniorske momčadi Hajduka Borne Buljana, a kaže kako njezinu sinu, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu "seksi mamom igrača Bijelih".

"Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je u IN magazinu.

Renata sa suprugom Petrom Buljanom, koji je profesionalni vojnik, ima još i mlađeg sina Narda.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Srpska folk-diva poslije ozbiljnih životnih problema pojavila se u javnosti i pokazala da je okrenula novu stranicu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput se pohvalila užarenom atmosferom na jednoj dalmatinskoj svadbi i objavila fotografije: "Dalmacija gori!"