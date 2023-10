Šuput se pohvalila užarenom atmosferom na jednoj dalmatinskoj svadbi i objavila fotografije: "Dalmacija gori!"

Poznato je kako Maja Šuput pjeva na svadbama diljem regije i radi najbolje fešte.

Pjevačica Maja Šuput pohvalila se svojim pratiteljima kako je ovog petka zapjevala na jednoj dalmatinskoj svadbi pa otkrila koliko se oduševila mladencima i uzvanicima.

Objavila je niz fotografija s podija u kojima je pokazala kako pleše s gostima, a na sebi je imala crnu kratku haljinicu bez naramenica s detaljem velikog bijelog cvijeta na sredini.

Na jednoj od fotografija popela se na stolicu i pozirala s ostatkom benda, a mogli smo vidjeti i da se presvukla u ružičastu haljinu.

"Dalmacija gori večeras", napisala je u opisu.

Pratitelji su joj u komentarima uputili niz emotikona srca.

Maja je za naš IN magazin nedavno otkrila i tajnu savršenog životnog rasporeda.

Naime, danas se od žena zahtijeva da su uspješne, da moraju kuhati, izgraditi karijeru, biti doktorica znanosti, a imati troje djece... Maja je to sve, uz to je još i poduzetnica, ali zapravo ima brdo pomoći sa strane!

''Brdo! Brdo. Prvo imam muža koji je tu s djetetom vikendom. J pjevam, znači netko mora biti s djetetom. Tako je, on je direktor za brend i... zamalo sam rekla direktor za dijete. Hahaha, znači ozbiljna pomoć kod djeteta, ali kad kažem ozbiljna - mi smo tim, tandem. Da bih toliko puno stvari mogla, morala sam si osigurati jako veliku pomoć sa strane. Ako hoćemo da ja danas izgledam ovako, ja nisam otišla kupiti to što imam, nego imam čovjeka koji je to otišao kupiti. Imam nekoga tko mi je došao oprati kosu, netko je došao napraviti frizuru, imam ženu koja mi je popeglala i očistila stan, imam dostavu koja mi je donijela hranu, jako puno ljudi. Samo je dobra organizacija bitna i da možeš sve to platiti'', sasvim je iskreno rekla Maja.

Inače, Šuput svake nedjelje gledamo u showu Supertalent, u kojem je članica žirija i u kojem uveseljava gledatelje svojim izdanjima, od kojih je svako spektakularnije od prethodnoga.

