Naša bivša misica u seksi crvenoj haljini servirala bombastične atribute, prizor nikoga nije ostavio ravnodušnim: "Žena vatra!"

Renata Lovrinčević Buljan raspametila je pratitelje na Instagramu zavodljivom fotografijom iz lifta.

Bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan tu bi titulu zasluženo mogla ponijeti i sa svojih 47 godina.

Nakon što je cijelo ljeto častila obožavatelje svojim golišavim fotografijama s plaže, sada je zapalila društvene mreže i jednom na kojoj je odjevena.

Renata je pozirala u liftu u seksi crvenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim leđima, a fotografijom je dovela društvene mreže do usijanja.

"Znači bomba", "Žena vatra", "Savršena", "Gori zemlja", "Fantastična", "Predivna dama", "Jedna od najboljih slika ikad na Instagramu, treba je uokvirit i stavit povrh kamina", pisali su joj oduševljeni pratitelji.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu dana ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana.

Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao fitness trenerica i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Renata je i ponosna majka vratara juniorske momčadi Hajduka Borne Buljana, a kaže kako njezinu sinu, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu "seksi mamom igrača Bijelih".

"Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je u In Magazinu.

Renata sa suprugom Petrom Buljanom, koji je profesionalni vojnik, ima još i mlađeg sina Narda.

