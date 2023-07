Što to o svojem iznadprosječnom IQ-u kaže Žanamari, a smeta li suprugu i sinu Renate Lovrinčević Buljan što je zovu seksi mamom Hajdukovca?

Vrući ljetni tulum u Trogiru privukao je brojna poznata lica, rasplesana uz najljepši bazen na Jadranu. Je li Albinino srce još uvijek slobodno, na čemu je Domenica posebno zahvalna svojem dečku, što o svojem iznadprosječnom IQ-u kaže Žanamari, smeta li suprugu i sinu Renate Lovrinčević Buljan što je zovu seksi mamom Hajdukovca i kako se u novopečenoj ulozi bake snašla Borna Kotromanić, otkriva naš Gordan Vasilj za In magazin.

Uzavreli srpanjski party u Trogiru omiljen je među našim poznatima. Ni ovog ljeta nije ga propustila atraktivna Žanamari. Na tulum je stigla bez supruga, koji je ostao u Tučepima s kćerkicom Gabi.

TON: Žanamari, pjevačica 37:25-37:44

''Gabi je tako talentirana da ja ne mogu vjerovati. Ona piše kompletne pjesme s tekstovima, izmišlja, znači luda je. I moram se pohvaliti da je prošla školsku godinu uzorno s odličnim uspjehom i pohvalnicom. Na mamu je, ja sam rekla, evo sad nastavljaš mamin školski put.'', ispričala je Žanamari.

Ništa čudno, s obzirom na to da natprosječno inteligentna Žanamari ima IQ 156.



''A što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas.'', našalila se.

U sjajnoj zabavi uživala je i bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan. 47-godišnja fitness trenerica i majka vratara juniorske momčadi Hajduka kaže kako njezinu suprugu i sinu ne smeta što je u medijima zovu 'seksi mamom igrača Bijelih'.



''Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života.'', objasnila je.

Hrabrim prorezom, pozornost prisutnih je ukrala novopečena baka Borna Kotromanić. Prinovu je prije mjesec i pol dobio njezin sin Luka koji je dječaku također dao ime Luka.



''Pa možda ja jesam malo ovako specifična baka, koja je još uvijek aktivna sa svojim životom. Ja smatram da djeca najviše vremena trebaju provoditi sa svojim roditeljima. Ja sam se to potrudila kod svoje djece. Nažalost, moji roditelji nisu bili prisutni u mom životu i mene su odgajali djed i baka, ali ja mislim da roditelje nitko ne može zamijeniti. Baka je uvijek dobrodošla, ali ja iskreno svim novim generacijama djece želim da imaju roditelje koji će se zaista njima baviti, a sve manje se oslanjati na baka servis.'', rekla je.

A Albina će se ovog ljeta počastiti putovanjem s prijateljicama u Andaluziju. Nakon što je nedavno prekinula dugogodišnju vezu s nogometašem Ivanom Ćalušićem, vitku pjevačicu, kaže, ne iznenađuje interes medija za njezinim privatnim životom.



''Meni je to normalno, ipak sam ja tu svoju vezu dijelila s ljudima, tako da normalno je da su ljudi znatiželjni, da žele znati, ali moje srce je trenutno vjerno samoj sebi ha ha ha.'', rekla je.

Zaljubljena Domenica nam je otkrila na čemu je posebno zahvalna svojem dugogodišnjem dečku, odvjetniku Ivanu Bačiću, s kojim se prije dva tjedna prvi put zajedno pojavila u javnosti.



''Vjerojatno da nije bilo njega i da me nekako on nije pogurao da se krenem baviti ovim poslom, vjerojatno se ne bih bavila. Nekako me on uvijek gurao da krenem, kao da je to nešto što moram raditi, da sam rođena za to. Tako da mi je on stvarno velika potpora i puno mi znači njegov oslonac. I ja njega naravno podržavam u njegovom poslu.'', rekla je.

Ruže u ljubavi cvjetaju i njezinoj mlađoj kolegici Loreni. Svaki slobodan trenutak provodi s dragim koji uskoro odlazi na brod, na kojem radi kao kuhar.



''Ali samo na Jadranu plovi tako da ću ga lovit po svakom otoku i svakom gradu, tako gdje oni uplove tu ću ja doći autom. Dogovorili smo se mi to sve već ha ha.'', otkrila je.

Na tulum je s putovanja u Pariz stigla i Antonia Dora Pleško.



''Ali sam upala u Pariz baš kad su bili ovi prosvjedi, di je bilo sad opasno, nismo mogle navečer u grad. Povela sam svoje kumče, to joj je bio poklon za krizmu. Mislim da sam originalna kuma'', rekla je.

Bivša Miss Universe Dalmacije Vesna Budimir je na zabavu došla bez jače polovice. Njezin suprug Marijan je nakon fantastične sezone s juniorima Hajduka postao novi trener Širokog Brijega.



''Ma nije puno, sat i pol, maksimalno dva sata vožnje. Dobro je, nema ga preko tjedna, odrađuje treninge, pripreme. Kad god uhvati slobodno, dođe na dan, dan i pol. Dapače, sad nam je čak i lipše nego prije, više se volimo, manje se vidimo ha ha.'', našalila se.

A nakon dužeg vremena u javnosti se pojavila i bivša Miss Dalmacije Dina Jelaska Marie, koja se prije godinu dana s troje djece iz Dubaija preselila u Split.



''Bilo je pitanje vremena kad ćemo se vratiti u matičnu zemlju i onda se dogodila korona, gdje smo doslovno preko noći došli kući, proveli smo tu godinu dana, bilo nam je lipo. I kad smo se trebali vratiti, djeca plaču, hoće ostat ovdje. Ovdje je šira obitelj, prijatelji, sport, priroda, 4 godišnja doba i onda smo nagovarali tatu i evo, tata je pristao da dođemo ovdje i sad će on malo letjeti k nama.'', rekla je.

Vrhunska atmosfera u Trogiru je toliko ponijela mladog Alena Đurasa da je nakon nastupa završio u bazenu.



''Ja sam tu i konobario i bio voditelj i svašta nešto. Osnovna i srednja škola, lijepo je doći u svoj kraj.'', rekao je.

Pridružio mu se i prijatelj Jure Brkljača, koji je, kaže, daleko od samozatajnog lika, kako su ga prezentirali mediji.



''Nisam ja samozatajan, samo ne volim biti nametljiv i to je to, ali ljudi koji me dobro poznaju znaju da sam ja dosta živ.'', tvrdi.

Ako je suditi prema ovom tulumu, i ovog ljeta nas čekaju doista odlični provodi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.