Naša dizajnerica prošetala gradom u korzetu i otkrivena trbuha, nitko joj u ovom izdanju ne bi dao 65 godina!

Matija Vuica pohvalila se hrabrim izdanjem za odlazak u grad, a za svoj izgled dobila je same komplimente.

Dizajnerica Matija Vuica (65) plijeni pažnju gdje god se pojavi, kako svojim modnim kombinacijama, tako i mladolikom pojavom.

Sada se na svojem profilu na Instagramu pohvalila jednim od zadnjih zdanja za šetnju Zagrebom, u kojem nikako nije mogla proći neopaženo.

Matija je nosila bijelu košulju koju je zavezala i otkrila trbuh, a ispod je imala prozirni korzet. Kombinirala ju je sa širokim trapericama sa zakrpama, crnim štiklama i plavom torbicom , a sve je začinila otkačenim sunčanim naočalama te je za cjelokupni dojam dobila same komplimente.

"Divna", "Prelijepa Matija", "Ikona", "Sve mlađa", pisali isu joj oduševljeni pratitelji.

Matiju su u ovom izdanju u centru Zagreba ulovili i fotografi, a fotografije pogledajte u galeriji.

"Dizajnerica je ranije u emisiji Zdravlje na kvadrat poručila da su godine za nju samo broj, što se na njoj i vidi.

Ja mislim da svaka godina ima svoju zrelost. Znači, kada sam bila u dvadesetima, bila sam zrela za dvadesete. Kada sam bila u tridesetima, bila sam točno zrela za tridesete. Sad kad sam u šezdesetima, točno sam zrela za četrdesete. Mislim da svi različito to doživljavamo, ali ako ću ozbiljno odgovoriti na to pitanje, donijele su mi ove godine puno iznenađenja i uzbuđenja. I to iz više razloga! Zato što se ne znam nositi s tim. Kad mi kažu: 'Pa ti imaš 65 godina', ja te godine nemam. Ja se ponašam u skladu sa svojim energetskim tokom. Godine, kao neka brojka, ne predstavljaju mi ništa. Predstavljaju mi možda neke sitnice koje su me mijenjale pa različito razmišljam. Ne razmišljam isto s 50 i 65 godina, ali nemam strah koji godine nose pa da sam jako zabrinuta zbog toga", objasnila je Matija.

