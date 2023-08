Matija Vuica vratila se u kraj iz kojeg potječe i djetinjstvo, a za to je imala i lijep povod: "Sve je ostalo kao nekada"

Slikoviti ambijent doline Neretve neiscrpno je vrelo inspiracije dizajnerice Matije Vuice. Nakon jedinstvene revije na lađama, u zagrljaju ove slikovite rijeke, upustila se u novo putovanje – i geografski i emocionalno. Editorijalom ''Vinogradi djetinjstva'' spojila je modu i duboku povezanost s korijenima. Od berbe do piste u prilogu IN Magazina vodi vas Ana Vela.

Jedinstvena modna priča "Vinogradi djetinjstva" putovanje je kojim je Matija Vuica oživjela svoja najranija sjećanja.

"Ovaj put sam odabrala mjesto otkud ja zapravo potječem, gdje su moji pravi pravcati korijeni s majčine strane. I otišli smo u selo Vidonje, nešto niže postoji malo selašce koje se zove Ružine Njive i tu je moja majka rođena", otkrila je Matija.

Pitoreskno kameno selo danas, nažalost, izgleda napušteno.

"Da bi nam bilo ugodno u ovom poludivljem okruženju, čisto psihološki da potjeramo strah, smo donijeli dvije oprice. Jedna je moderna, sumpor koji specifičnim mirisom tjera sve gmazove, ali budući da sam ja rođen u poludivljim krajevima onda imam tehniku mojih djedova koji su kad su išli naprijed i uvijek lupali štapom i taj zvuk je tjerao zmije", prisjetio se Jurica Popović.

"To je kraj zmija crnokruka i ostaloga jer gdje bi oni drugo carevali nego tamo, ali mislim da su danas bili mirni i pustili su nas da to sve skupa lijepo odradimo", dodala je Matija.

Mjesto koje je stoljećima bilo dom njezinim precima pretvorila je u pozornicu mode i elegancije.

"Te kuće su ostale autohtone, netaknute, rijetko tko je devastirao nešto da bi mu bilo ugodnije. Neki ljudi su malo nešto prilagodili, ali zapravo je sve ostalo kako je bilo nekada davno", pojasnila je Matija.

"Ovdje se živjelo jako teško, tu je granica s BiH, upadali su često Turci na konjima. Ova vrata koja tu vidite nisu ona slučajno tako niska, nisu ljudi u ovim krajevima mali bili. Bili su dosta kršni i jaki, međutim kad su mala vrata onda napadač nije mogao s prednjim nogama konja na vrata ući i unutra sabljom pobiti ljude", ispričao je Jurica.

Editorijal je prožet spajanjem prošlosti i suvremenog dizajna koji je duboko ukorijenjen u odnosu Matije Vuice prema svojem nasljeđu. Ovaj jedinstveni ambijent nadahnuo je Juricu Popovića da tu snimi video-spot za pjesmu "Ljubavi moja".

"Tekst pjesme zapravo sve govori, da je to moj život, da je to nešto što me pokreće i što mi daje razlog za življenje", kaže Jurica.

Druga faza ove jedinstvene modne priče odvela nas je u vinograd.

"Nekako me podsjećaju na ono vrijeme kada me mama vodila u vinograde da beremo grožđe jer ona je iz porodice Glavinića i imali smo vinograde, zemlju i uvijek se trgalo grožđe. Hvala Bogu još nam je grožđe tu na stabljikama, uskoro će biti i trganje i nadam se dobro vino", izjavila je Matija.

Tu je pokazala svilene haljine u bojama plodova nevjerojatne doline. "Vinogradi djetinjstva" nas podsjećaju da moda nije samo odjeća, već i priča koju nosimo sa sobom.

