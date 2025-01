Tko je Marko Bošnjak? Veliki fan Eurosonga odlučan u tome da predstavlja Hrvatsku ove godine!

Nakon što je prošle godine Hrvatska zabilježila odličan rezultat na Eurosongu, sve oči već su uperene u izvođače i njihove pjesme na ovogodišnjoj Dori. Jedan od njih je Marko Bošnjak, koji se već prometnuo među favorite. S njim je razgovarala naša Matea Slogar za In magazin.

21-godišnji Marko Bošnjak po drugi put dolazi na Doru - ove godine s pjesmom Poison Cake. I nada se da će biti pobjednička. Među favoritima je, a njegovu pjesmu pohvalio je i Baby Lasagna.



''Nisam 100% siguran koji je žanr ovogodišnja pjesma, htjeli smo dobiti mješavinu i super smo povezali vajbove jer u te 3 minute sad imamo hrpu nekih promjena tako da mi se to baš sviđa. Tim s kojim sam radio na pjesmi jako su kreativni'', govori Marko.

Tim iz Velike Britanije, Irske, Nizozemske i Hrvatske stvorio je pjesmu tvrđeg zvuka.



''Mislim da smo nakon prošle godine shvatili da na Doru treba ići s tim nekim pjesmama koje su malo tvrđe i agresivnije pošto treba postić dobar rezultat tako da mislim da je ideja da je prošao period balkanskih balada i da treba ići s nekim show kaosom'', smatra.



Marko priprema spektakl na pozornici, a svjestan je da je za to potrebno mnogo više od samo dobre pjesme.



''Mi se već tjednima bavimo konceptom, razvijamo koreografiju i outfite i svatko zna da ova pjesma zahjeva dobar scenski nastup tako da definitivno pripremamo show'', kaže Marko.

Marko je izjavio da neki ljudi imaju krivu percepciju dolaska na Doru, zašto to misli i koji je njemu bio glavni motiv dolaska na to natjecanje?

''Dosta ljudi ima krivu percepciju jer smatraju da je Dora festival gdje će oni predstaviti svoju pjesmu, imati publiciteta, to će se malo zavrtit na radiju...to je pogrešno. Tamo treba doć s pjesmom koja će se predstavit Europi, eurovizijskoj publici i koja će postići neki rezultat'', smatra.



Velik je fanatik vezano uz Doru i posebno uz Eurosong pa otkud ta ljubav.



''Jesam, veliki eurovizijski fan odmalena i mislim da je prvi nastup nekog kog se sjećam na Eurosongu Moja štikla od Severine i to mi je all time favourite nastup. Eurosong sam pratio srčano svake godine i zamišljao se na toj pozornici tako da mi je to jedna od najvećih životnih ciljeva i neću stat dok ga ne ostvarim'', kaže.



''Severina definitivno i da ide ove godine na Eurosong bi bolje prošla nego tada jer ima i to neko hrvatsko ludilo lijepo su ukomponirani tradicijski elementi, ali i s kul fora elementima hitčina'', kaže.



Smatra da je hrvatska publika zahtjevnija od europske - zašto?

''Publika je zahtjevnija, mislim da u Europi dosta toga može onako proć. Mi smo tu dosta kritični, ali možda to tako treba bit, ali možda nas to tjera da se više dokazujemo i radimo što nije loše...'', govori.



Marko dolazi iz Rame u Bosni i Hercegovini, a prve pjevačke korake napravio je u crkvenom zboru. Tada mu je sudbina predodredila čime će se baviti.



''Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla - Bog ti je dao dar. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem'', otkrio je.



Marko je prije dvije godine na Dori s pjesmom Moli za nas zauzeo 2. mjesto iza Mije Dimšić, a nada se da mu ove godine pobjeda neće izmaknuti.



''Uvijek sam si govorio sve u svoje vrijeme, polako, sve se događa s razlogom ali nekad mi sami moramo prelomit i reć okej sad je ovo moja godina'', zaključio je.



Hoće li to biti godina koja će mu promijeniti život kao i Baby Lasagni, saznat ćemo početkom ožujka.

