Znate li koje priče s naše estrade su izmišljene, a koje su iz trača postale stvarnost?

Koliko ste puta čuli da nema biznisa do šoubiznisa? Čak i ako ova tvrdnja nije točna, menadžeri velikih zvijezda dat će sve od sebe kako bi vas uvjerili u suprotno pa makar to značilo zaobići istinu ili je malo prilagoditi. O estradnim pričama izmišljenim u marketinške svrhe danas rijetki žele javno govoriti, no naša Sanja Jurković za In magazin pronašla je one koji s tim nemaju problem.

Bio je ovo duet kojeg se, prije gotovo dva desetljeća, itekako isplatilo čekati. Popularnost su mu, naime, podigle paparazzo fotografije glavnih aktera uhvaćenih u navodnom preljubu. O kojem je duetu riječ, pogledajte u prilogu našeg In magazina.

''Bila je ideja kad smo bili na jednom festivalu u Crnoj Gori, poslije toga je bila fešta u jednom restoranu, nekakvo vjenčanje je bilo u drugom dijelu prostorije i onda smo si mi isfurali kao isto svadbu, Tony i ja smo bili par koji se treba vjenčat i tak je bilo ono, zezali smo se i od tuda je krenula ideja pa ajmo se malo našaliti'', ispričala je jednom prilikom Ivana Banfić.

Ivana Banfić - 5 Foto: In Magazin

I to im je, bome, pošlo za rukom.

''Što se tiče Ivane Banfić i Tonija Cetinskog, to je bila ljubav dok je trajalo slikanje'', otkrio je Zoran Škugor, glazbeni menadžer.

Danas to znaju i vrapci na grani, no tada je ova afera, koja se na kraju ispostavila samo pomno planiranim marketinškim trikom, podigla uistinu mnogo prašine.

Ivana Banfić - 1 Foto: In Magazin

A i on je, priznaje, kumovao ponekoj izmišljenoj estradnoj priči, uključujući i onu, do danas nikad potvrđenu, ali i nikad demantiranu, o Sanji Doležal i Draženu Petroviću.

''Ima tu neke logike da javni idu jedni na druge. Pa ispunjavali smo prostor medijima. U finalu sam ja to tako razmišljao. Moraš mediju dati materijal da objavi, onda to vidi par stotina tisuća ljudi, milijuni ljudi…'', priča Škugor.

Ivana Banfić - 2 Foto: In Magazin

No najponosniji je na one fabrikacije koje su se kasnije i ostvarile. Poput Sandija Cenova i Fani Čapalije.

''Zoran Škugor, tadašnji menadžer je tu priču zapravo osmislio da se mi nismo ni poznavali, mi smo kao napravili paparazzo fotke, kao, i onda poslije tog paparazzo fotki, kad smo to snimili, ja nju pitam, -oprosti, šta ti radiš večeras, pa ništa - kaže ona, hoćemo u kino?, ˝Super, može!'', Priča za medije na kraju je postala stvarna'', ispričao je Sandi Cenov.

A sve je počelo običnom ružom na gostovanju u jednoj televizijskoj emisiji.

''Došla ona s nekom frendicom, mislim da je menadžer jedan iz Splita s njom. I popodne na probi, ja kažem Ruži Novak, koja je bila producentica emisije, ja kažem: Ružo, ima li ovdje nekakva ruža, neki cvijet da ja imam? Kao pa šta će ti? Pa ja bi dao Sandiju da u momentu kada on u pjesmi ima malu pauzu, ima instrumentalni dio, da on se odleti i da Fani pokloni cvijet i vrati se dalje izvoditi pjesme. Ja sam nakon probe otišao doma, išao sam vidjeti kako to izgleda na televiziji, meni telefon nije cijelu večer stao zvonit, šta znači ona ruža, šta znači ona ruža?'', prisjetio se Zoran Škugor.

Gotovo da nema estradnjaka koji se u svojoj karijeri nije susreo s ovakvim tipom prijedloga.

''Ja moram biti iskren da sam ja doživio isto takav jedan primjer, ali nisam prihvatio. Znači, radi medijske pozornosti, da bi možda bio popularniji, ali mislim da to nije pravi način, za mene. Imao sam prilike, ali sam to odbio'', priznaje Ivica Ićo Sikirić.

''Naravno da mi se nudilo, vjerojatno sam zbog toga malo dosadnjikava jer nikad nisam htjela pristati na to, bilo mi je to nekako blesasto i smiješno, a između ostalog, ja sam preozbiljno doživljavala to kad me netko povezuje s nekim. U tome trenutku ni ta osoba ni ja nismo bili u vezi i to ne bi nikome naštetilo, ali evo, nisam htjela. Nisam se pokajala, i dalje sam ostala u dobrim, najnormalnijim, prijateljskim odnosima s tim čovjekom i teoretski to je mogla biti fora, ali taj dio mi se nije svidio'', ispričala je Emilija Kokić.

Emilija Kokić Foto: DNEVNIK.hr

I dok se jedni nisu htjeli kompromitirati, drugima je to jednostavno iziskivalo previše nepotrebnog truda.

''Ja sam uvijek isti, ako me sretneš na placu, ako me vidiš u gradu, u studiju, na nastupu, ja sam doslovno uvijek isti, ja sam uvijek ja, i već to mi je prenaporno, haha, tako da uopće ne znam kako bi sad još da fabriciram priče o tome gdje sam bio, s kim sa bio, što sam radio. Čuo sam za to, da se to radi, radilo se, radi se, radilo se u zlatno doba Hollywooda, kamoli ne danas kad je malo manje zlatno'', komentirao je Jacques Houdek.

Jacques Houdek - 2 Foto: In Magazin

I zaista, ova praksa nije nikakva nova ni neuobičajena pojava na estradnom nebu.

''De facto smo mi sve napravili ono što je netko vani puno prije ranije testirao, probao i vidio da to daje nekakve rezultate. Pa imamo Nives Celzijus koja je, na kraju, svoju vezu sa nogometašem ozakonila, udala se, ali napisala knjigu koja se strašno prodala, uzeli su pare i šta ne'', zaključio je Zoran Škugor.

Jer katkad zvijezdama, za onaj dodatni sjaj, ipak treba malo prašine koja će se za njima podići.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.