Od poslovne elite do zvijezda countrya: Evo kakav nas show čeka na Trumpovoj inauguraciji!

Tko će sjediti u prvim redovima i u čijem društvu, tko je odbio pojaviti se, a komu je pripala čast zapjevati himnu? Sve su to važni detalji koji će odrediti ton, sada već druge, inauguracije Donalda Trumpa. Brojne estradne zvijezde oštro odbijaju na bilo koji način biti dijelom ove svečanosti, ali zato su priliku za svojih 5 minuta ugrabili country izvođači. Što poručuje ekskluzivan popis Trumpovih gostiju, otkrivamo u prilogu In magazina.

U ponedjeljak 20. siječnja Donald Trump po drugi će put svečano prisegnuti i preuzeti ulogu američkog predsjednika. 60. ceremonija inauguracije, događaj je koji pomno prati kako američka, tako i svjetska javnost, i to najviše zbog ovih detalja.

''Zasigurno na prvom mjestu govor međutim već sad možemo naslutiti da će to biti govor koji će pokušati ujediniti sve Amerikance. Na drugom mjestu bih stavila popis uzvanika jer gledat će se tko je sve došao, tko pored koga sjedi i na trećem mjestu bih stavila neverbalnu komunikaciju, to je isto nešto što će se gledati, na koji način će se rukovati Trump s Bidenom, kakav će biti govor tijela Kamale Harris, kako će Melania Trump se odnositi prema svom suprugu'', govori Gabrijela Kišiček.

A još jedna stavka koja najviše intrigira jest popis zvjezdanih imena koja će sjesti u prve redove i još važnije, zapjevati na događanju. Na inauguracijama bivšeg predsjednika Obame nizala su se moćna imena poput Arethe Franklin, Beyonce, Kelly Clarkson, Jennifer Hudson, dok je Bidenovu uveličala Lady Gaga.

''Apsolutno imaju utjecaj na percepciju samog predsjednika, njegov kredibilitet, na njegov imidž koji kontinuirano gradi.

Mislim kad je Trump u pitanju da njemu više ništa ne može naštetiti, on iza sebe ima toliko skandala da sad tko će mu pjevati, tko će odbiti doći to njemu ne može naštetiti, međutim on sam bira izvođače prema tome kojoj se publici on dominantno obraća tako da country zvijezde su također nešto očekivano jer to je glazba koja odgovara ukusu njegovog dominantnog biračkog tijela'', smatra Kišiček.

Zato su, vrlo predvidljivo, pozornicu ovoga puta preuzele country zvijezde. Grammyjima ovjenčana country zvijezda Carrie Underwood otpjevat će pjesmu America the beautiful, dok će na pobjedničkom skupu nastupati otac Miley Cyrus, Billy Ray, Kid Rock i The Village People.

''Mislim da je to dobra promocija za neke glazbene zvijezde s B ili C liste koji nemaju puno za izgubiti a mogu ponovno doći u fokus javnosti'', smatra Kišiček.

Hollywood je prema Trumpu podigao zid veći od onog koji je on postavio na granice, zato se požurio s potezom imenovanja "posebnih ambasadora" za Hollywood, s ciljem da filmsku industriju učine "jačom nego ikada prije". Među njima su Sylvester Stalone, John Voight – otac Angeline Jolie i Mel Gibson. Iako nije potvrđen njihov dolazak na inauguraciju.

''Inauguracija je jedan jako bitan događaj koji je jako promišljen, dobro planiran, točno se zna tko će doći, gdje će sjediti, nije svejedno tko će sjediti u prvom a tko u drugom redu. To su stvari koje govore puno o politici, smjeru politike predsjednika i njegovom idućem mandatu'', govori Kišiček.

U Trumpovim prvim redovima, uz njegovu obitelj, sjedit će nešto drugačije zvijezde, one poslovne domene. Među njima su tri najbogatija čovjeka na svijetu Elon Musk, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg.

''To odgovara imidžu Donalda Trumpa, međutim to su isto poslovni ljudi koji su na pola zakoračili u ovaj estradni svijet tako da su oni na pola puta između poslovnog svijeta i pravih celebritija i to je isto nešto što je u skladu s onim što Donald Trump zapravo jest'', kaže Kišiček.

A to je zvijezda za sebe.

''Tako da je on zapravo glavni protagonist onoga što možemo nazvati svjetskim trendom estradizacije politike, dakle političari postaju praktički estradne zvijezde koje se tako ponašaju i ophode u javnosti'', kaže Kišiček.

Pa u skladu s poznatim navikama javnosti, koja ne može odoljeti prljavom vešu bogatih i slavnih, vjerujemo kako će sve oči i ovog puta najviše pratiti svaki neverbalni tik Melanije Trump i nježan ili oštar pogled upućen suprugu.

