Tonči Huljić o zaraznoj pjesmi Magazina za Doru: ''Napravili smo što smo trebali, šokirali smo''

Ni nakon 44 godine na sceni, Tonči Huljić ne posustaje. Naš najpoznatiji hitmejker napisao je glazbu, a njegov sin Ivan tekst za pjesmu koju mnogi smatraju najvećim favoritom za pobjedu na ovogodišnjoj Dori. Tata mata domaće glazbene scene u svojem splitskom domu ugostio je našeg Gordana Vasilja i novu pjevačicu Magazina Lorenu Bućan.

Grupa Magazin potpuno očekivano je preuzela ulogu favorita ovogodišnje Dore. Zarazni refren njihove pjesme ''AaAaA' na prvu je osvojio publiku pa se sa 350 tisuća pregleda na YouTubeu već danima nalaze u vrhu trendinga.

''Palo mi je na pamet, vidiš kakva je šteta da ovakvu pjesmu koja je neobična i ekscesna ne mogu prezentirati na normalan način u Hrvatskoj, jer bi me gledali čudno i onda sam se sjetio Dore kao platforme. Jako slušam svoju intuiciju i smatram da smo već sada napravili to što smo trebali po pitanju ovakve pjesme, šokirali smo.'', govori Tonči Huljić.

Pjesma je, kaže, Tonči Huljić, koji nas je ugostio u svojem splitskom domu, apsolutni eksperiment u kojem je mlada Lorena Bućan pokazala svu raskoš svojeg moćnog glasa.

''Ne znam tipa onaj najviši ton u pjesmi, to kad sam čula prvi put rekla sam, nema šanse, znači nema teorije da ja ovo ikad otpjevam i onda dođem u studio i iz drugog, trećeg puta otpjevam kao da mi je preprirodno. Nisam uopće probavala u sobi.'', priča Lorena Bućan.

''Samo joj ne smiješ reći da su to ti tonovi, samo kažeš da to nisu ti tonovi i onda će ona to otpjevati'', šali se Tonči.

''Treba prevariti mozak, to je ključ.'', dodala je Lorena.

Glavna poruka pjesme je da strah ne smije prevladati, jer ljubav uvijek pobjeđuje.

''Svi liježu u krevet sa strahom. Strah je dominantan osjećaj. A što te jedino može spasiti? Najlakše je reći ljubav, a jako je teško doći do te ljubavi, jako je teško doći do tog momenta kad se ljudi pomire sami sa sobom i da, jednostavno nema ti druge nego voliti ne samo bližnjega svoga nego da je svatko oko tebe bližnji tvoj. O tome se radi u ovoj pjesmi.'', govori Tonči.

Novoj pjevačici Magazina ovo će biti treći nastup na Dori, koji, priznaje, nestrpljivo iščekuje.

''Pa mislim po pjesmi se već može čut da to ne može biti statično, da ne mogu stajati i od početka do kraja mirovati, to ću vam jedino otkriti. Volim faktor iznenađenja i smatram da se u tome krije puno čari.'', kaže Lorena.

63-godišnji hitmejker bio je uvjeren da će publika na prvu prihvatiti talentiranu Lorenu kao novu pjevačicu Magazina i po tko zna koji put bio u pravu.

''Nije se jednostavno boriti protiv predrasuda. Recimo Ivana Kovač je imala strašan problem s predrasudama, iz neke fiks ideje publike da pjevačica Magazina treba biti plava i mora pjevati visoko. Iz nekog razloga nisu htjeli taj tip pjevačice, ne nju, nego taj tip pjevačice.'', prisjetio se Tonči.

23-godišnja Lorena uspješno se oporavlja od upale pluća zbog koje joj je prije 10-ak dana pozlilo pa je morala prekinuti koncert i sići s pozornice u Mariji Bistrici.

''Malo me je baš u zeznutom periodu pogodila upala pluća. To bi bilo sve ok da stvarno tada nije bilo baš burno s poslom i da nismo bili na 100 mjesta. Najgora temperatura me pukla, iskreno ne znam kad sam zadnji put bila toliko bolesna, ali na mlado je to, preživjela sam. Najbitnije da me za Doru to nije uhvatilo.'', kaže Lorena.

A na Dori u Opatiji s Magazinom neće biti Tonči jer je već ranije u Budimpešti dogovorio veliku promociju pjesme koju je napisao za superfinalista američkog Supertalenta, Filipinca Marcelita, čije kadrove videospota premijerno gledate.

''Hana je u situaciji u kakvoj je, i meni je interesantno da on zauzme Hanino mjesto, dakle da muškarac zauzme Hanino mjesto. Lijepe su to pjesme koje mu je napravila Boccelijeva ekipa, ali nedostajala je jedna za potegnit, što mi ovdje kažemo, i onda sam ja to učinio.'', kaže Tonči.

Nakon 44 godine na sceni i tisuće napisanih pjesama, Huljić je i dalje vrlo aktivan.

''Ja ću biti aktivan do zadnjeg dana, a kako stvari stoje, dugo ću i živjeti (smijeh). Nadam se samo da će me mozak služiti jer mislim da je moja misija na ovoj zemlji zapravo pisati pjesme. Nekad pogodiš, nekad faliješ, nekad ljudi vole, nekad ne vole, a Bože moj, što ćemo? Ja sam javna osoba, izložen sam tome, napišem pjesmu, nekad i mene iznenadi kako neka pjesma prođe, a neka ne prođe.'', priča Tonči.

Sudeći prema prvim reakcijama publike, pjesma ''AaAaA'', čiji tekst na engleskom potpisuje Tončijev sin Ivan, itekako prolazi. A hoće li Magazin, 30 godina nakon ''Nostalgije'' s kojom su u Dublinu osvojili visoko šesto mjesto, ponovno otići na Eurosong, saznat ćemo 02-og ožujka u Opatiji.

