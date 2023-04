Naša omiljena modna dizajnerica otkrila zbog čega se njezin liječnik ljuti na nju!

Naša popularna modna dizajnerica Matija Vuica bila je proteklog vikenda gošća emisije ''Zdravlje na kvadrat''.

Naša poznata modna dizajnerica Matija Vuica bila je gošća emisije ''Zdravlje na kvadrat'', a našeg Dalibora Bosančića ugostila je u svom domu.

''Meni to uvijek paše zato što sam svoj na svome. Onda mogu diktirati ritam'', rekla je Matija za početak.

Matija ima 65 godina, a evo što je rekla o zrelosti.

''Ja mislim da svaka godina ima svoju zrelost. Znači, kada sam bila u dvadesetima, bila sam zrela za dvadesete. Kada sam bila u tridesetima, bila sam točno zrela za tridesete. Sad kad sam u šezdesetima, točno sam zrela za četrdesete. Mislim da svi različito to doživljavamo, ali ako ću ozbiljno odgovoriti na to pitanje, donijele su mi ove godine puno iznenađenja i uzbuđenja. I to iz više razloga! Zato što se ne znam nositi s tim. Kad mi kažu: 'Pa ti imaš 65 godina', ja te godine nemam. Ja se ponašam u skladu sa svojim energetskim tokom. Godine, kao neka brojka, ne predstavljaju mi ništa. Predstavljaju mi možda neke sitnice koje su me mijenjale pa različito razmišljam. Ne razmišljam isto s 50 i 65 godina, ali nemam strah koji godine nose pa da sam jako zabrinuta zbog toga.''

U svom životu susrela se s dobrim i lošim ljudima, a evo kako se rješava onih koji joj sišu krv.

''Jednostavno. Postoje oni ljudi za koje odmah možeš reći 'nismo jedno za drugo' i jednostavno ih maknem od sebe. Isključivo funkcioniram po principu energije da li si pašemo ili ne. Dakle, po tim sitnim vibracijama, jer smo svi mi satkani od tih sitnih vibracija, pa čak i predmeti koji nas okružuju. Kad su u pitanju ljudi, već ove godine koje sad imam dopuštau mi i kažu mi da maknem od sebe sve što mi čini negativno, iako to znam proteklih pedeset godina. No sad pogotovo. Nemam više vremena za zločeste i negativne osobe.''

Evo i što ju najviše nervira u svakodnevici.

''Pa, ima puno toga, pogotovo u ovim godinama. Stalno ću ti ih ponavljati zbog prvog pitanja. Budi okej, budi pristojan, dat ću ti sve na svijetu. Ako pokažeš zube meni, ja onda postajem anakonda, sto puta gora. Ja sam totalno miroljubiva, ali isto tako i veliki živac. Teško sam naučila ovladati, ali sam ovladala tom svojom energijom, tim svojim agresivnim stavom. Užasno sam hiperaktivna. To su nekad ljudi znali doživljavati kao da ih napadam. Ne, nego ja želim to objasniti na takav način da me bolje shvatiš.''

Budući da je emisija o zdravlju, evo što Matija kaže o svome zdravlju.

''Ja sam vam zdrava kao dren. Nije zalud ta stara izreka jer znamo da je dren zdrav. Zdrava sam zato što sam veći dio svog života, zahvaljujući svom suprugu Juri - evo, prvi put ću ga nazvati suprugom - jer smo toliko dugo godina zajedno. Inače smo partneri. On je alternativni liječnik. Izučavamo alternativu, bavimo se time, on se bavi. Jedemo isključivo ono što odgovara našem organizmu. Već sad znam što mi sve odgovara. Užasno mi znače te namirnice koje koristim i to mi je postao način života. Baš sam zdrava, ne idem liječniku.''

Matija sama sebi pravi kruh. Evo koji je njezin recept.

''Pravim kruh od žitarica, heljde, prosa. Stavljam sve što imam u kući. Imam sve one žitarice koje se mogu nabaviti u dobrim dućanima i od njim mijesim svoj kruh. Vrlo jednostavno, sa sodom, bez dizanja, bez ičega.''

Od hrane jako voli jesti orašaste plodove.

''Na stolu je uvijek osnova ishrane, puna zdjelica badema, orasi. Orasi su zdravi za naš mozak. Moramo ih svaki dan jesti. Lješnjaci, sjemenke od bundeve i sve ostalo što ide s tim. Puno raznih napitaka. Imam svakodnevni ritual što pijem ujutro. Evo, pričala sam uoči emisije o Šuslerovih solima, čak njih 12 i navečer posebno tri prije spavanja. Pijem napitak od sode bikarbone, magnezija i vitamina C u određenom odnosu svaki dan, koji je užasno dobar za zdravlje.''

Međutim, njezin se liječnik ljuti na nju zbog ovoga.

''Ja vrlo rijetko idem liječniku jer nisam bolesna. Jednostavno sam super. Jedini problem koji sam imala bio je prije 12 godina, činilo mi se nešto oko štitnjače i rekoh - ajde, idem pregledati. Kažu žene da se to mora u tim nekim godinama. Tad mi je liječnik rekao da je sve u redu, ali da dođem za tri mjeseca jer ipak sam ja u godinama kad bi to moglo otići nagore. Ja sam rekla da ne pijem tablete i da ću to probati sanirati svojim putem, što i jesam. I došla sam nakon 12 godina na kontrolu. Nisam znala da je toliko prošlo, a otišla sam zbog uha, jer me uho često zna mrdati, neki živac, ali zezam i ja njega. I ajde, kad sam već tu, idem i štitnjaču provjeriti i liječnik je na računalu provjerio i rekao: 'Matija, ali vi ste bili prije 12 godina, a rekli smo za tri mjeseca.' Sad su još prošle četiri i pol otada."

Plaši li se bijele kute?

''Ne, nego mislim da se mogu sama izliječiti.''

A načuli smo i informaciju da je velika protivnica antibiotika.

''Jesam! Protivnica sam. Ne koristim, ne pijem.''

Plaši li se stomatologa?

''Ne, uopće. Mogu popraviti zub bez anestezije.''

Ali ne voli injekcije.

''Injekcije ne volim gledati kad mi daju. Moram ovako okrenuti ruku, ali ako je već moram primiti, onda ajde, samo kod zubara.''

Također, zahvalna je jer većih zdravstvenih problema nije imala.

''Ništa, osim loma na skijanju.''

U ovim vremenima svi žele izgledati mlađe, a kako se ona nosi s tim?

''Evo, ne znam kako ću ispasti. To ovisi kako snimatelj snima. Obično kažemo: 'Daj, malo me udalji da nije cijela glava preko ekrana.' U principu, jako uživam u svojim godinama. Kako se nosim s njima? Evo, gledajte kako sam se obukla. Tigraste, odnosno zmijaste čizmice, ciklama tunika. Ne znam jesam li dovoljno usklađena, ali to je već vezano za ono o čemu smo pričali. Naravno, kad objavljujem fotku, kao i svi drugi, malčice se popravim jer Instagram to voli. Ne voli nas vidjeti kad smo ružni. Tako su postavljene stvari. I onda svi malo koristimo te filtre i to je okej. Inače sam ovakva kakva jesam.''

Estetskih zahvata nije imala, a evo što je jedino operirala.

''Ja sam operirala samo slijepo crijevo! A estetski zahvati, ja sam za to da i muškarci i žene rade ono čime će sebi udovoljiti u životu.''

Da imate mogućnost biranja i može pozdraviti gore njega i reći mu - ja želim živjeti toliko i toliko, koliko bi to bilo?

''Ne mogu odgovoriti na to pitanje jer ne bih njega nikad to pitala zato što inače nikad nikoga ne pitam za savjet. Ako bih nekog pitala, onda bi to bio moj Jure. Pitala bih ga - ajmo se uskladiti, neka to bude zajedno.''