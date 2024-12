Petra Kraljev sasvim iskreno: ''Volim sportaše koji su visoki, svaka žena to voli!''

Zvijezda naše serije ''Kumovi'' Petra Kraljev gostovala je u emisiji ''Zdravlje na kvadrat''.

Gledamo ju kao Milicu u hit ''Kumovima'', a u prilogu emisije ''Zdravlje na kvadrat'' pobliže upoznajte predivnu glumicu Petru Kraljev.

Zvijezda je naše serije, glumi u predstavama, kako to sve uspijeva?

''Radim puno i neka radim, ali neko vrijeme za sebe bilo bi dobro da ga nađem. Radim i po 18 sati na dan.''

Umorna je jer kaže – ne spava.

''Upravo zato i jesam umorna. Ne spavam uopće. Užasno malo spavam. Pokušavam od sveg tog ludila, kad dođem doma, ostati neko vrijeme i budna i reći ovo je sad mojih sat vremena. S vremenom sam shvatila da je to toliko nekvalitetnih mojih sat vremena, jer kakve ti misli mogu biti nakon 17,18 sati rada? Katastrofa! Kad mogu spavati posvetim sebi, ali ne, to nije dobro.''

Je li zimski ili ljeti tip?

''Ljetni apsolutno, sto posto. Moj životni san je, svi znaju, a ja nikako da odem otići živjeti na Kubu, tamo gdje je uvijek nekako toplo i vedro, i samo se pjeva i pleše.''

Je li točno da je sportašica?

''Nisam ozbiljno, ali sam cijeli život u plesu, pokretu, dinamici i tu dinamiku nisam ni prekidala. Trudila sam se. Bilo je perioda kada bih odustala i rekla sad više neću trenirati, niti me to zadovoljava, ali se nekako uvijek rado vraćam tome jer vidim da mi treba i da se bolje osjećam. Je li stvarno ima nekog smisla što doktori govore za taj serotonin i hormone sreće? Ima smisla, ima.''

''Sad sam i na pilatesu. Bila sam i u teretani s bratom'', dodaje.

Zato ima seksi liniju!

''Bolje se osjećam sad, a i brat me tjera na to.''

Kad bi sebe usporedila s nekom životinjom koja bi to životinja bila?

''Joj, evo ovako. Znam da trebam kratko odgovoriti, ali ne mogu. Mi smo na akademiji igrali igru brzo kaži tri životinje koje ti padnu napamet i one koje su ti najdraže. I ono kako te ljudi vide što ti jesi i što bi voljela biti. Ja bih rekla zebra. I tako je na kraju i ispalo da je bila zebra. Crno bijeli svijet. U mene je sve ekstremno dobro ili ekstremno loše. Idem iz krajnosti u krajnost. I kao morate naći balans, kao težimo u životu balansu, ali ja to ne želim. Ja volim svoje ekstreme.''

Najbitnija stvar za nju je sreća, a za zdravlje kaže:

''Nema zdravih, ima samo nepregledanih. Mislim da bi se svakom nešto našlo. Ja se osjećam dobro pa onda valjda tako i je. Možemo ići i za onim – u zdravom tijelu zdrav je duh.''

Petra odaje dojam kao prava ''fajterica''.

''Je, u pravu si! ''Fajterica'' sam i moram priznati da jesam. Svakako me zovu, i zmajica. Jesam ''fajter''. Tako treba, tako rastem, tako mi je dobro i sve ovo onda ima smisao.''

Plače li kad joj je teško?

''U tom smislu ne bih banalizirala prijateljstvo jer je to super stvar, ali ja nisam osoba koja se lako otvara i nisam osoba koja lako dopušta da neka druga strana vidi moju ranjivost. I od tud je i moj fajterski stav.''

Misli li za sebe da je lijepa žena?

''U fazama sam. Nisam uvijek lijepa žena. Nisam uvijek ni drugima, pa je pitanje, hm, što ti je? Kad sam dobro tu u duši, kad sam zadovoljna, kad imam veselo oko. Recimo kad gledam ovo što smo snimili. Ne gledam kako mi pramen stoji, izgled. Samo gledam oči i po tome mogu prepoznati, aha ovo je bila ta faza.''

Je li nekada vidjela osobu sličnu sebi?

''Joj znaš meni su govorili ova je cura ista ti, ali ne mogu reći vidi ova mi je kao sestra. Ja sam bila dugo uvjerena da sam ista Alicia Vikander. Ali nisam ista, nema veze. Svi su rekli Petra nisi, ali nema veze, pusti me.''

Gleda li kakve sportove?

''Volim pogledati! Volim gdje su zgodni momci, gdje su po mogućnosti malo goli, gdje mogu vidjeti njihov znoj, doživjeti njihovu akciju. Pa šta?! Kao hokejaši, npr. Ispod toga može biti bilo što. Ovo ja odmah vidim što mi je dano i sad hoćeš ili nećeš. Volim te sportaše, pazi koliko pričam o sportu, koji su visoki i razgranati. Budimo realni, svaka žena to voli, više ili manje. Dakle volim muške sportove.''

Kuha li, zna li, i što voli jesti?

''Jedem sve, hranim se doduše po krvnim grupama i to mi je promijenilo život moram priznati. Kuham jako dobro. Dalmatinka kako bilo da bilo. Volim kuhati i eksperimentirati. Ima i tradicionalne hrane, ali jako ''brčkam i mrčkam''. Puno ljudi me zvalo i za recepte i volim istraživati i na koncu to sam pokupila i od mame.''