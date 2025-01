Naša glumačka diva proživjela je neke od najvećih trauma koje žena može zamisliti, no danas živi punim plućima!

Glumica Ankica Dobrić nakon dugo vremena viđena je u javnosti, iza nje je teška borba s rakom dojke.

Našu glumicu Ankicu Dobrić dugo vremena nismo vidjeli, a sad su je fotografi uhvatili u šetnji subotnjom špicom u društvu njenog psića.

Iza nje je zavidna glumačka karijera, ali i težak život o kojem je ova 65-godišnjakinja bez srama javno govorila.

Naime, prije nekoliko godina Ankica se borila s karcinomom dojke koji je pobijedila nakon 16 kemoterapija.

"Ja sam mislila ako ne napravim sve što trebam napraviti prije svoje bolesti, da će se ne znam što dogoditi! A kad sam se razboljela, ipak je sve dalje išlo i ništa nije bilo tako strašno, osim što sam ja morala izboriti svoju bitku. Dakle, moramo imati malo vjere u sebe, okrenuti se jako sebi", objasnila je Ankica u IN magazinu.

U emisiji Zdravlje na kvadrat otkrila je i kakvo je bilo liječenje, kako je tada bila zadovoljna zdravstvenim sustavom, a kako danas promatra zdravstveni sustav RH.

"Iskreno, bila sam zadovoljna, ali je najbitnija stvar u toj cijeloj priči da je sve tako postavljeno da si zapravo prepušten sam sebi. Ti si taj koji donosi odluke, pogotovo ako o tome ne znaš ništa i kojim putem ići zbog toga, pa onda potrošiš puno vremena. Trebaš naučiti tko je onkolog, što on odlučuje, tko te operira, kad se ide na kemo, a naročito te dovedu u situaciju kad trebaš potpisati da pristaješ na kemoterapiju. Moraš potpisati i za operaciju, i onda shvatiš da si prepušten sam sebi. Ali, s druge strane, ja sam imala predivne liječnike, obožavam ih, i to su mi sada i prijatelji", ispričala je Ankica.

Tada je priznala da ju je bolest promijenila i da je počela drukčije razmišljati o sebi i svijetu oko sebe.

"Dosta me je promijenila, ali kako je jako teško da se čovjek sam promijeni, na momente se vratim u onu istu, koja radi one iste greške koje sam odlučila da više ne radim. Na sreću sam to osvijestila, i onda uvijek stanem, stop, ajmo sad sve iz početka. Vrati se, ali u svakom slučaju jako sam se promijenila u smislu da se doista radujem životu", kazala je glumica.

"Ja sam javno pričala o tome, ali ne volim da uz mene stalno ide taj karcinom. On je otišao i neće se više vratiti", dodala je.

Prije puno godina doživjela je i nešto najgore što svaka žena može zamisliti, seksualno uznemiravanje, o čemu je također javno progovorila.

"Imala sam ja iskustvo s jednim profesorom i režiserom, nudio se, nije bio agresivan, ali je pokušao. Kad nije uspio, poslije toga kod njega niti sam više glumila niti išta. Vrlo jednostavno, sebi sam tu stavila točku", izjavila je.

Kako se kroz godine mijenjala pogledajte u našoj galeriji.

