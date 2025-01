Naša glumica udala se samo par dana nakon zaruka, evo što je nosila umjesto vjenčanice!

Marija Kolb objavila je fotografije s vjenčanja s partnerom Ivanom Mladenovićem u Beogradu.

Naša glumica Marija Kolb krajem prosinca 2024. godine otkrila je da se zaručila, a već početkom ove godine ona i partner Ivan Mladenović izrekli su sudbonosno ''da''.

Intimno vjenčanje s kumovima odvilo se u Beogradu, a bilo je sve samo ne obično. Marija nije nosila vjenčanicu već čipkastu kratku haljinu koju joj je poklonila Antonija Šola. Ogrnula se tigrastom bundom te oči ukrasila šljokicama. Mladoženja je pak nosio tirkizno odijelo.

Fotografije s vjenčanja sad je podiijelila i na Instagramu.

Za Gloriju je otkrila da se svadbeno slavlje nastavilo u restoranu ''Makondo'' čiji je vlasnik Ivanov kum Simeon, smještenom na jezeru na Adi Ciganliji.

''Prvi ples otplesali smo čim smo izašli iz zgrade općine, na cesti, pred okupljenim ljudima, a bend nam je svirao ''Can‘t take my eyes of you'', rekla je Marija.

Inače, Marija i Ivan upoznali su se preko Tindera, aplikacije za upoznavanje slobodnih.

''Ja sam imala sreću da sam na Tinderu upoznala divnog dečka koji me nakon skoro dvije godine prijateljstva i 'osvojio'. On je malo jače građe, al to mi uopće ne smeta. Dapače, sviđa mi se što je za glavu viši i skoro duplo teži. Ima razumijevanja za specifičnosti posla kojim se bavim, podržava me i nema ljubomorne ispade. A upravo razumijevanje i podrška ključni su za svaku stabilnu vezu, bila ona s Tindera ili ne'', kazala je glumica jednom prilikom za Jutarnji list.

Podsjetimo, Mariju smo prošle godine gledali u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Dečko Jelene Rozge bio je na njenom finalnom spektaklu u Beogradu: ''Poljubio me prije i poželio mi sreću...''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Pogledajte koliko košta neobična haljina s posljednje Sevkine objave, nije po svačijem ukusu!

Pogledaji ovo Celebrity Vjerovali ili ne, postoji fotografija Marilyna Mansona bez šminke, šokirat ćete se kad vidite kako izgleda!

Pogledaji ovo Celebrity Naš glazbenik koji je napustio Hrvatsku da bi pjevao na ulicama sve objasnio ovim potezom!

Pogledaji ovo Celebrity Iz škakljivog izreza na haljini Maje Šuput izvirilo je sve i svašta, a grudnjaka nigdje na vidiku!

Pogledaji ovo Celebrity Domagoj Duvnjak u svoju suprugu zaljubio se još u srednjoj školi: ''Privukla me izgledom...''