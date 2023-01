Naša glumica i dalje rado pleše u noćnim klubovima, a evo što misli o ulasku u mirovinu: "Ta riječ mi je bezveze!"

Ankica Dobrić je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" otkrila kako se osjeća nakon što je prije nekoliko godina pobijedila karcinom dojke, ali i kako se nosi s pojmom ulaska u mirovinu.

Glumica Ankica Dobrić gostovala je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je otvoreno progovorila i o svojoj borbi s karcinom dojke i ispričala kako ga je pobijedila.

"Evo, sad iskreno bih trebala izračunati koliko je prošlo godina. Ne želim da mi to bude neki fokus u mom životu. Pošto sam javna osoba, svi znaju. Ja sam javno pričala o tome, ali ne volim da uz mene stalno ide taj karcinom. On je otišao i neće se više vratiti”, izjavila je Ankica.

Ankica je iz prve ruke otkrila i kakvo je bilo liječenje, kako je tada bila zadovoljna zdravstvenim sustavom, a kako danas promatrate zdravstveni sustav RH.

”Iskreno, bila sam zadovoljna, ali je najbitnija stvar u toj cijeloj priči da je sve tako postavljeno da si zapravo prepušten sam sebi. Ti si taj koji donosi odluke, pogotovo ako o tome ne znaš ništa i kojim putem ići zbog toga, pa onda potrošiš puno vremena. Trebaš naučiti tko je onkolog, što on odlučuje, tko te operira, kad se ide na kemo, a naročito te dovedu u situaciju kad trebaš potpisati da pristaješ na kemoterapiju. Moraš potpisati i za operaciju, i onda shvatiš da si ti taj prepušten sam sebi. Ali, s druge strane, ja sam imala predivne liječnike, obožavam ih, i to su mi sada i prijatelji”, otkrila je Ankica.

Ispričala je i koliko ju je bolest promijenila, koliko je počela drugačije razmišljati o sebi i svijetu oko sebe.

”Dosta me je promijenila, ali kako je jako teško da se čovjek sam promijeni, na momente se vratim u onu istu, koja radi one iste greške koje sam odlučila da više ne radim. Na sreću sam to osvijestila, i onda uvijek stanem, stop, ajmo sad sve iz početka. Vrati se, ali u svakom slučaju jako sam se promijenila u smislu da se doista radujem životu”, kaže Ankica.

Svoje prehrambene navike nije puno mijenjala, a evo i koji joj je omiljeni mesni obrok, iako ga rijetko kada jede.

"Ovako! Ja sam se inače uvijek dobro hranila. Meso skoro da nisam niti jela, pa ni sada ga ne jedem. Ali kad mi dođe, mislim da ne treba biti isključiv. Mislim da to nikad nije dobro. Znači kad poželim meso onda volim tatarski. Kad mi dođe ta želja onda se najedem”, priznala je.

A koliko se sada živcira, manje ili više nego prije?

”Prije sam to onako strastveno, ali onda planem, ali i stanem. Alo, to su tako nevažne stvari”, smatra Ankica.

Otkrila je i gdje crpi svu tu energiju, optimizam i vedrinu. Kako joj uspijeva stalno biti prpošna, vesela i puna života?

”Ja se uvijek čudim kad me ljudi to pitaju. Ja mislim da sam potpuno normalna, valjda to znači da to u meni prirodno postoji. Ne znam drugi razlog. Čak mi i moja mama kaže: Joj, ajde konačno si došla! Jer kad ja dođem onda se valjda kuća ispuni veseljem”, izjavila je Ankica.

Nažalost, Ankica je tijekom karijere kao glumica doživjela neugodno iskustvo, seksualno uznemiravanje.

”Mene su novinari pitali, je li se to meni događalo? Ma naravno! Ali ja sam osoba koja je vrlo otvorena i koja ne dopušta takvu komunikaciju! Možda sam sad pogriješila, gledaj! Tko zna koju bih sad karijeru imala. Bilo je uznemiravanja u smislu da su probali”, zaključila je.

Ankica je nedavno bila u noćnom klubu i plesala je, a sad je u nekim godinama kada je blizu mirovini. Kako ćete ona doživjeti taj odlazak u mirovinu, još uvijek pleše u noćnom klubu!

“Ta riječ mirovina, to mi je bezveze i jako mi ide na živce! Pogotovo jer mi glumci postojimo dok radimo, tako da za mene ne postoji mirovina”, smatra ona.

I za kraj, Ankica je otkrila i što za nju znači sreća?

“Kad bih rekla da mi je sreća što mogu da se smijem, nije točno! Za mene je sreća, apsolutno, zdravlje i mir u duši. To je sreća! Uz to i mir oko nas, jer ovo kako je sad da su totalno nemirna vremena, nikad čovjek ne zna što se može dogoditi”, zaključila je Ankica.