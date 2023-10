Jedna od najseksi Hrvatica počastila nikad boljim pogledom na svoje isklesano tijelo: "Ženo draga, nije mi dobro!"

Žanamari Perčić objavila je galeriju svojih zavodljivih fotografija na kojima pozira u minijaturnom badiću.

Pjevačica Žanamari Perčić (42) još jednom je opravdala titulu jedne od najseksi Hrvatica.

Žanamari je na svojem profilu na Instagramu objavila niz fotografija na kojima zavodljivo pozira na stijenama uz more u minijaturnom crnom badiću, a počastila je i pobližim pogledom na svoje zamamne atribute.

"Savršena!", "Ženo draga, nije mi dobro", "Ti si najbolji primjer kako predanost i posvećenost cilju uvijek daje fantastičan rezultat", "Supermodel", "Wow", "Očaravajuća", neki isu od brojnih komplimenata koje je dobila.

Osim besprijekornom figurom, na kojoj naporno radi cijele godine, Žanamari se može pohvaliti i nadprosječnom inteligencijom, i ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas", našalila se nedavno u In Magazinu.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Momčilo Otašević pokazao ženu na koju je posebno slab, evo tko je ljepotica koju ne skriva od javnosti!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan od naših najzgodnijih glumaca otkrio je da odlazi iz Hrvatske: ''20 godina nakon, vrijeme je...''