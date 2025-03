Članica slavne obitelji oglasila se o skandalu uz koji se veže njezin 15-godišnji sin

Kourtney Kardashian putem Instagrama je demantirala glasinu o svom sinu Masonu za kojeg se ovih dana tvrdi da je postao otac.

Reality starleta Kourtney Kardashian bila je primorana demantirati glasine o svom najstarijem sinu Masonu.

Unatrag nekoliko dana, navodni tajni Masonov profil na društvenim mrežama je objavio kako je 15-godišnjak lani postao otac djevojčice imena Piper, objavljujući fotografije djeteta.

No čak i za obitelj željnu medijske pozornosti za koju se govori da je svaki PR dobar PR, i ova glasina je bila previše.

"Rijetko se oglašavam o teorijama zavjere ili glasinama o sebi ili svojoj obitelji, no ovo je o mom djetetu i smatram da je krivo da svi, makar na sekundu pomisle kako su ove laži istinite. Jer nisu. Mason nema dijete", napisala je Kardashian. "Ovi profili koji se prave da su oni nisu on. To su lažnjaci."

Kako je Mason maloljetnik, Kardashian se pozvala na pravo na privatnost.

"Moj sin zbilja poštuje svoju privatnost i od svih medija tražim poštovanje. On je dijete s osjećajima i prekrasnim životom ispred sebe. Molim vas da prestanete s lažnim narativima i preokrećujućim lažima. I sve druge ljude koji rade videe o mojoj djeci, koji su inače maloljetnici, molim da predstanu i da ih ostave na miru", zaključila je Kardashian.

Mason je najstarije od troje djece koje je Kourtney Kardashian dobila s bivšim partnerom Scottom Disickom. Osim Masona, Kardashian ima kćer Penelope i sina Reigna s Disickom, a u braku s Travisom Barkerom, bubnjarom grupe Blink 182, ima sina Rockyja Thirteena.

Osim sina, Kardashian zadnje vrijeme izaziva glavobolju i njezina pastorka Alabama Barker, koja je trenutno u medijskom ratu s repericom Bad Bhabie koja ju optužuje za krađu partnera dok se ova oporavlja od raka.

