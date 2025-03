Članica hit-grupe iz 90-ih danas živi kao beskućnica: ''Neću vam lagati!''

Glazbenica Dawn Robinson na YouTubeu je objavila video u kojem je otkrila da je beskućnica.

Dawn Robinson, glazbenica koju znamo kao članicu R&B grupe En Vogue, otkrila je da je beskućnica te da posljednje tri godine živi u svom automobilu, piše Daily Mail.

Grupa se proslavila 90-ih hitovima poput ''Hold on'' i ''Free Your Mind'', a nedavno je najavila i da kreće na europsku turneju, no ova 58-godišnja pjevačica živi daleko od glamuroznog svijeta kojem je nekad pripadala.

Detalje o svom životu otkrila je u videu koji je objavila na YouTubeu.

''Ako ste bili sa mnom, u 2020. godini sam obavila 105 tisuća intervjua, a u međuvremenu sam živjela s roditeljima u Las Vegasu, što je bilo predivno neko vrijeme'', rekla je.

Dawn Robinson Foto: Instagram

Iz roditeljskog doma otišla je zbog kompliciranog odnosa s majkom.

''Volim svoju mamu, ali postala je vrlo ljuta i puno svog bijesa usmjeravala je prema meni. Uvijek sam bila njezina meta i pomislila sam: 'Ne mogu ovo podnijeti.' Poštujem je previše. Nisam razumjela to, još uvijek ne razumijem, povrijedilo me."

Dawn Robinson Foto: Instagram

Njezina menadžerica isprva joj je ponudila da se preseli u njezin stan u Los Angelesu, no u stanu nije bilo dovoljno mjesta pa ju je smjestila u hotel, u kojem je živjela osam mjeseci, a boravak ju je koštao 3000 dolara mjesečno. Beskućnica je postala 2022. godine, a kao jedino mjesto za život imala je samo svoj automobil.

"Osjećala sam se slobodno. Osjećala sam se kao da sam otišla na kampiranje. Činilo mi se kao da je to ispravna stvar za mene. No prva noć u autu bila je zastrašujuća", ispričala je i objasnila da je naučila biti na oprezu.

"Pažljivi ste oko toga što govorite ljudima kad ste sami, pogotovo kao žena, a ja sam i slavna osoba, tako da ne govorim to ljudima. Znate, puno slavnih je živjelo u svojim automobilima", rekla je.

Dodala je i da ima podršku bliskih ljudi, uključujući brata Evina i asistenticu Nevy, te se osvrnula na svoj život u beskućništvu.

"Društvo gleda svisoka na ljude koji žive 'izvan mreže', a ja vam kažem da će to jako puno ljudi početi raditi. Bih li sada imala stan da imam izbor? Da. Neću vam lagati, ali drago mi je što sam ovo napravila. Ponosna sam na sve što sam postigla ovdje", poručila je.

