Oprah Winfrey pokazala je ponosno svoj nikad tanji struk, u pripijenoj haljini oduševila je sve oko sebe!

Oprah Winfrey pokazala je svoju novu liniju nakon drastičnog gubitka kilograma, a o svemu je nedavno progovorila na javnom panelu u New Yorku.

Umirovljena televizijska voditeljica i medijska mogulica Oprah Winfrey pokazala je svoju novu liniju kada se pojavila na crvenom tepihu premijere filma "The Color Purple" na Beverly Hillsu.

69-godišnja Oprah pohvalila se da je riješila svoje probleme s viškom kilograma s kojima se borila više od desetljeća i inzistira na tome da njezino dramatično mršavljenje nije rezultat uzimanja lijekova poput Ozempica ili Wegovyja, koji se sve više zloupotrebljavaju u tu svrhu.

Oprah je oduševila sve prisutne u ljubičastoj pripijenoj haljini koja je dodatno privukla poglede na njezin nikad tanji struk, a koji je očito ponosno istaknula. Ona je inače glumila u originalnoj filmskoj adaptaciji "The Color Purple" koju je režirao Steven Spielberg, a koji joj je čak donio nominaciju za Oscara 1986. godine. Remake je sada režirao Blitz Bazawule, u njemu glume Danielle Brooks, Halle Bailey, Taraji P. Henson i Fantasia Barrino, a u kina stiže na Božić.

Oprah je o svom izgledu otvoreno progovorila prije nekoliko mjeseci na jednoj tribini u New Yorku koju je organizirao njezin časopis Oprah Daily. Na panelu joj se pridružilo više stručnjaka iz područja mršavljenja, uključujući izvršnu direktoricu tvrtke Weight Watchers, Simu Sistani, psihologinju Rachel Goldman i stručnjakinje za pretilost Fatimu Cody Stanford i Melanie Jay.

"Ne znam postoji li još jedna javna osoba čija je borba s težinom toliko iskorištena kao moja. Jedna od stvari zbog kojih sam se toliko sramila, pa čak i kad sam prvi put čula za lijekove za mršavljenje, u isto vrijeme sam prolazila kroz operaciju koljena i razmišljala - moram ovo učiniti sama jer ako uzmem te lijekove, to će biti lakši izlaz iz svega. Postoji dio mene koji osjeća da to moram učiniti na teži način, da se moram nastaviti penjati po planinama, moram nastaviti patiti i moram to učiniti tako jer ću inače nekako prevariti samu sebe", izjavila je tada i dodala da joj je jednostavno muka od ideje da je osoba koja je toliko godina bila sramoćena u vezi s izgledom svog tijela.

Oprah je bila iskrena i o tome kako se nosi s određenim fizičkim stanjima koja su bila prepreka na njezinu putu mršavljenja.

"Svi ste gledali moje brojne dijete koje su se stalno ponavljale jer čini se da se moje tijelo uvijek želi vratiti na određenu težinu. Kad bih pojela pitu od jabuka u 11 sati navečer, ujutro bih bila dva kilograma teža. Ne mogu jesti nakon određenog vremena", objasnila je.

Oprah je rekla i da je svjesna razlike u tome kako se prema njoj postupa, s obzirom na to da je cijeli život vodila borbu s kilogramima.

"Ovo je svijet koji je zauvijek posramio ljude zbog prekomjerne težine i svi mi koji smo ga proživjeli znamo da vas ljudi jednostavno tretiraju drukčije, jednostavno to tako rade. A ja sam Oprah Winfrey i znam sve što dolazi s tim i drukčije me tretiraju", poručila je.

Usred rasprave o tome koji su lijekovi za mršavljenje najbolji na tržištu, Oprah je rekla da društvo mora ponovno kalibrirati očekivanja.

"Ne bismo li svi jednostavno trebali više prihvaćati tijelo u kakvom god odlučimo biti? To bi trebao biti naš izbor", zaključila je Oprah i poslala jasnu poruku svojim obožavateljima i onima koji se bore s istim ili sličnim problemima kao i ona.

