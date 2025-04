Sjećate se nje? Bila je zvijezda domaćih sapunica, a nestanak s ekrana ovako je opravdala

Ines Bojanić pojavila se u nekoliko domaćih serija pa nestala s ekrana, evo gdje je danas.

Početkom 2000-ih godina njeno lice gledali smo u nekoliko domaćih serija, ali onda je nestala s ekrana.

Ipak, mnogi je se još dobro sjećaju, a evo gdje je ona danas.

Ines Bojanić - 2 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Požežanka Ines Bojanić proslavila se u serijama ''Ljubav u zaleđu'', ''Obični ljudi'' i ''Zora dubrovačka''. No onda se posvetila privatnom životu.

2008. godine udala se za filmskog montažera Davora Švaića, a par danas ima dvoje djece, Katju i Martina.

Ines Bojanić - 2 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

U prosincu prošle godine izašla je u javnost nakon dugo vremena, a brojni je nisu prepoznali. Na premijeri ''Smogovaca'' pokazala je da ima novu frizuru, a iako i dalje nosi bob, njena kosa sad je smeđe boje.

Ines Bojanić - 3 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Glumica je svojedobno ispričala što joj je bilo najteže u periodu kad je snimala serije.

''Način rada u kojem dobiješ tekst dan ranije ili čak prije snimanja da ga naučiš do početka snimanja, koje zna trajati po 12 sati, dosta je iscrpljujući. Frustrira me što se ne stignem dobro pripremiti jer sam prava štreberica koja se temeljito priprema za ulogu. Rad na sapunici više me ne ispunjava. Jedino je financijski bilo isplativo'', rekla je za Večernji list.

Ines Bojanić - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Nakon dulje stanke, glumi se vratila 2018. godine i otada je članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh.

Ove godine napunit će 50 godina, a kako se od dana slave promijenila pogledajte u našoj galeriji.

Ines Bojanić - 4 Foto: Marko Todorov / CROPIX

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Supruga legendarnog Jamesa Bonda iznenadila velikom i očitom promjenom izgleda

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sandra Bagarić u pidžami pokazala kako se opušta vikendom: "Najšarmantnija žena na svijetu!"

Pogledaji ovo Celebrity Prošle su 23 godine otkad smo ga gledali u Dawson's Creeku, a ni danas mu ovo nije jasno!

Pogledaji ovo Celebrity Svjetsku senzaciju iz Kosova paparazzi uhvatili u nezgodnom trenutku, umalo je sve pokazala

Pogledaji ovo Celebrity ''On nije dobro i to je tako očito'': Uznemirujuća snimka Justina Biebera proširila se internetom!

Pogledaji ovo Celebrity Luksuzni modni komadi Rakitićeve Raquel ni ovoga puta nisu prošli neopaženo!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte novu objavu Filipa Juričića na friško otvorenom Instagram profilu!

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković pokazala svog starijeg brata: ''Naše zajedništvo!''