Bio je zvijezda domaćih serija i miljenik ženske publike, a zadnjih godina živi obiteljsku idilu podalje od očiju javnosti

Robert Kurbaša ostvario je zapažene uloge u brojnim domaćim serijama, no povukao se s malih ekrana, a zadnjih sa suprugom Kristinom i njihovo troje djece živi u Samoboru.

Splitski glumac Robert Kurbaša (46) svojevremeno je bio zvijezda domaćih serija i slovio je za miljenika žena.

No zadnjih godina televizijsku karijeru zamijenio je kazališnom i na televiziju se samo nakratko vratio 2022. zbog serije "Kumovi", u kojoj smo ga gledali kao Viktora.

Robert je od 2013. u braku s bivšom Miss Universe Dalmacije Kristinom Matković, a sada su osvanule fotografije s njihova vjenčanja.

Vjenčali su se u Crkvi Bezgrešnog začeća u Kučinama kod Solina, u kojoj su im pjevali Valentina Fijačko i klapa Sveti Florijan. Mladenka je nosila lepršavu romantičnu vjenčanicu, dok se Robert držao klasike u crnom odijelu s leptir mašnom. Svadbeno slavlje nastavili su u jednom restoranu u splitskoj marini, a zatim i u noćnom klubu.

Fotografije pogledajte u galeriji.

Pogledaji ovo Celebrity Glumac izrađuje krunice: ''Ako si Hrvat, voliš domovinu i deklariraš se kao katolik, odmah si zatucani ustaša''

Par danas ima troje djece, sinove Marka Iliju i Emanuela te kćerkicu Elu.

Dečki su već školarci i redovito prate njegov rad, dok je Ela, koja je rođena 2020. godine, još premala za to.

"Bili su na većini mojih predstava tako da… Znaju da je tata glumac, da sam nešto kao poznat i to mi je drago. Sad tek dolazi vrijeme kad će sazrijevati i kad će zapravo vidjeti s čim se to tata uistinu bavi", ispričao je Robert prošle godine u IN magazinu.

Velika obitelj ono je što je ovaj glumac oduvijek priželjkivao, a jednom je prilikom rekao da on i supruga Kristina neće stati dok ne dobiju kćer. Stoga nije čudo što je njegova najmlađa djevojčica tatina mezimica.

"Ela moja... Pa naravno, to je moja Ahilova peta. To je tatina... Ma naravno, volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je, uvijek to tako bude, da je kćerkica srcu bliža", rekao je Robert.

Robert je svoju obiteljsku idulu izgradio u Samoboru.

Pogledaji ovo inMagazin Naš domaći glumac odabrao je život van Zagreba i nije požalio, evo gdje to uživa u ljubavnom skladu i s troje djece!

"To je kompletan obiteljski život gdje možeš uživati oko kuće, u prirodi, gdje je čišći zrak. Mislim da je puno kvalitetniji život u nekoj manjoj sredini nego u gradu", istaknuo je glumac.

No i u manjim sredinama prolaznici ga redovito prepoznaju.

"To je sukus ovog mog posla, dijagnoza... Mislim lijepo je kad te ljudi prepoznaju na cesti, da ti se obrate. To su nuspojave poziva, tako da, to je dobro. Ali ima to svojih mana, ima dana kad ja ne mogu sam sa sobom", priznao je.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ella Dvornik nakon prisnih fotografija s producentom objavila njihov zajednički video: "Kako je bilo dobro!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kći Afflecka i Garner iznenadila je javnost novim imidžem, je li joj uzor dijete još jednog slavnog para?