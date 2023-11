Naš domaći glumac odabrao je život van Zagreba i nije požalio, evo gdje to uživa u ljubavnom skladu i s troje djece!

Robert Kurbaša, naš poznati televizijski i kazališni glumac, posljednjih godina sa suprugom Kristinom uživa u obiteljskoj idili u Samoboru. Čišći zrak, manje stresa i buke idealni su mu za odgajanje troje djece. Uz Zagreb ga, naravno, vežu svakodnevne probe. Na jednoj ga je posjetila Dorotea Filipaj te saznala za IN Magazin sve o novoj predstavi.

Policajac, samohrani otac i glazbenik. Sve tri uloge u novoj predstavi "Mi tu samo spavamo" utjelovio je Robert Kurbaša. Riječ je o satiričnoj komediji koja na duhovit način spaja različite životne priče i generacije, a sve kroz oči beskućnika.



"Za mene su to pojedinci na margini društva kojima treba pomoć i mi kao društvo, kao zajednica trebamo bit malo osvješteniji i tolerantniji, pripomoći tim ljudima da ugledaju neki optimizam u životu, da stanu na noge jer danas sutra, to se svakome može dogoditi", zaključio je Robert.

Upravo se zato bavi humanitarnim radom, a sve ljude dobre volje poziva na isto.

"Ovo je neko razdoblje u godini kada se to intenzivira, ali mislim da svaki odgovorni pojedinac mora to raditi 365 dana u godini", poručio je.

Kršćanske vrijednosti prenosi i na svoju djecu. Sinovi imaju 10 i 7 godina, dok je najmlađa kći Ela trogodišnjakinja. Dečki, kaže, redovito prate njegov rad.

"Bili su na većini mojih predstava tako da.. Znaju da je tata glumac, da sam nešto kao poznat i to mi je drago. Sad tek dolazi vrijeme kad će sazrijevati i kad će zapravo vidjeti s čim se to tata uistinu bavi", kaže Robert.

Velika obitelj ono je što je ovaj glumac oduvijek priželjkivao, a jednom je prilikom rekao da on i supruga Kristina neće stati dok ne dobiju kćer. Stoga nije čudo što je njegova najmlađa djevojčica tatina mezimica.

"Ela moja... Pa naravno, to je moja Ahilova peta. To je tatina... Ma naravno, volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je, uvijek to tako bude, da je kćerkica srcu bliža", priznao je Robert.

Ljubavni sklad sa suprugom Kristinom, srednjoškolskom profesoricom, dijeli već 13 godina. Odlučili su se za život u kući, pravoj obiteljskoj idili u Samoboru.

"To je kompletan obiteljski život gdje možeš uživati oko kuće, u prirodi, gdje je čišći zrak. Mislim da je puno kvalitetniji život u nekoj manjoj sredini nego u gradu", zaključio je.

No i u manjim sredinama prolaznici ga redovito prepoznaju.

"To je sukus ovog mog posla, dijangoza... Mislim lijepo je kad te ljudi prepoznaju na cesti, da ti se obrate. To su nuspojave poziva, tako da, to je dobro. Ali ima to svojih mana, ima dana kad ja ne mogu sam sa sobom", priznao je Robert.

Prošle se godine, nakon duge pauze od snimanja serija, pojavio u "Kumovima". No, doznajemo, uskoro ćemo ga ponovno imati priliku gledati, samo ovog puta, na velikom platnu.

"Sad je jedan film, što bi se reklo, na pragu svoje premijere. Još je u montaži, trebao bi ugledati svijetlo dana, ali ćemo o tome drugom prilikom, nadam se. Mogu samo reći da me jako veseli", najavio je.

I mi jedva čekamo vidjeti što nam ovaj svestrani glumac donosi u budućnosti!

