Ovaj muškarac nekad je bio žena, prije pet godina šokirao je objavom o promjeni spola

Elliot Page nekada je javnosti bio poznat pod imenom Ellen, a ovo je njegova priča.

Kanadski glumac, producent i aktivist Elliot Page protekli tjedan je proslavio svoj 38. rođendan. Glumac se nije oglasio o svom rođendanu na društvenim mrežama, koje je, čini se, privremeno napustio u studenom.

Elliot Page - 2 Foto: Profimedia

Tijekom gotovo čitavog života, Page se borio s vlastitim identitetom, a olakšanje je imato tek krajem 2020. godine kada je na društvenim mrežama objavio da je muškarac rođen u tijelu žene.

Kada je izašao iz ormara kao transrodni muškarac, brojne slavne osobe podržale su ga na društvenim mrežama, a nekada Ellen Page, sada Elliot Page je postao inspiracija mnogim LGBTQ+ osobama koje se nisu osjećale ugodno u svojoj koži ili su se osjećale potlačeno.

Elliot Page - 3 Foto: Profimedia

Page je u glumačku industriju ušao još kao 10-godišnjak u kanadskoj seriji "Pit Pony", za koju je dobio nominacije za najboljeg mladog umjetnika. Već kao 18-godišnjak preselio se u SAD gdje je dobivao uloge u filmskim projektima, bilo da se radi o spektaklima poput franšize "X Men" ili neovisnim filmovima poput "Juno". Upravo je ulogom u potonjem filmu, u kojem je kao Ellen Page glumio trudnu tinejdžericu, osvojio mnoge nominacije, uključujući i onu za najbolju glumicu na Oscarima.

Elliot Page - 7 Foto: Profimedia

Uslijedile su uloge u filmovima "Početak", "Super", "Iz Rima s ljubavlju" i brojnim drugima koji su pokazali sav Pageov talent, no najpoznatija uloga nakon franšize "X Men" i "Juno" došla je u Netflixovoj seriji "The Umbrella Academy". Za ulogu Vanye Hargreeves, Page je dobio više nominacija, a nakon svoje velike objave 2020., Netflix mu je odmah pomogao u ažuriranju podataka u glumačkim bazama. Istodobno, njegovu tranziciji pokazali su u seriji "The Umbrella Academy", kada je Vanya svojem društvu otkrila kako je ustvari Viktor.

Elliot Page - 8 Foto: Profimedia

Osim kao glumac, Page se razvija i kao producent. Njegova produkcijska tvrtka nedavno je otkupila prava za igricu "Beyond: Two Souls" te ju pretvoriti u televizijsku seriju.

Ranijih godina Page je progovarao o depresiji koju je osjećao zbog svog rodnog identiteta. Više o tome možete se prisjetiti OVDJE.

