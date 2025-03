Svog supruga uspješno je skrivala 60 godina, a sad je objavila najtužniju moguću vijest

Dolly Parton objavila je kako je njezin suprug Carl Thomas Dean, s kojim je bila gotovo 60 godina u braku, preminuo u dobi od 82 godine.

Kultna američka pjevačica Dolly Parton objavila je na Instagramu kako je njezin suprug Carl Thomas Dean preminuo u dobi od 82 godine.

79-godišnja Parton i Dean, kojeg nismo imali prilike viđati u javnosti, bili su u braku gotovo 60 godina i nisu imali zajedničke djece. Njihova ljubav često je opisivana kao tajnovita, čak i od strane njezinih najvjernijih fanova, jer dok je Parton bila poznata u javnosti po svojoj vrckavoj osobnosti i širom rasponu interesa, njezin suprug je radio iz sjene, ostavljajući nju da bude javno lice para.

Dolly Parton i Carl Dean - 3 Foto: Profimedia

"Carl i ja smo proveli mnoge sjajne godine zajedno. Riječi ne mogu opisati ljubav koju smo dijelili preko 60 godina", stoji u izjavi.

Parton i Dean su se upoznali još 1964., a ona je često govorila kako je u pitanju bila ljubav na prvi pogled.

"Došla sam u Nashville s prljavom odjećom. Bila sam u tolikoj žurbi da dođem u praonicu i nakon što sam stavila odjeću u stroj, počela sam hodati niz ulicu, samo gledajući svoj novi dom, a taj tip mi je viknuo, i ja sam mu mahnula. Pošto sam iz sela, pričala sam s svima", ispričala je Parton u intervjuu za New York Times. U tom trenutku nije znala kako će ta osoba biti ljubav njezina života: "Došao je do mene i, pa, bio je to Carl, moj suprug. "

Dolly Parton i Carl Dean - 1 Foto: Profimedia

Kada su slavili 50 godina braka 2016. godine, koju su iskoristili za obnovu zavjeta i odlazak na medeni mjesec, Dean je otkrio kako je i sam bio očaran Parton kada ju je prvi puta vidio.

"Moja prva pomisao je bila "Oženit ću tu curu". Moja druga pomisao je bila "Ajme, kako dobro izgleda. " I tako je izgledao dan kada je moj život uistinu započeo", izjavio je Carl Thomas Dean, koji je nakon dvije godine veze zaprosio Dolly Parton.

Iako je bila ushićena zbog zaruka, pjevačica se sjeća kako je dobila poziv svog tadašnjeg menadžera koji ju je upozorio da zaruke i vjenčanje u tako ranoj fazi karijere. Iz tog razloga, Parton i Dean su odlučili kako će na njihovom vjenčanju biti prisutni samo pastor, te njegova supruga i Dollyna majka koje su bile kume.

Dolly Parton i Carl Dean - 4 Foto: Profimedia

"Kažu da se suprotnosti privlače, i to je istina", objasnila je Parton jednom prilikom. "Potpuno smo suprotni, ali upravo to čini stvari zabavnima. Nikad ne znam što će reći ili napraviti. Stalno me iznenađuje."

Unatoč velikoj ljubavi par nije imao djece. U više intervjua Parton je pokušala objasniti svoju odluku, od toga da njoj možda nije bilo suđeno imati vlastitu djecu kako bi "druga djeca mogla biti njezina", ali najiskrenija je bila o tome prije dvije godine.

Dolly Parton i Carl Dean - 2 Foto: Profimedia

"Kada ste mladi par, mislite da ćete imati djecu, ali to jednostavno nije bilo nešto što me previše zanimalo. Imala sam svoju karijeru, svoju glazbu i putovala sam. Da sam imala djecu, ostala bih kod kuće s njima. Sigurno bih bila zabrinuta do smrti zbog njih", izjavila je za Saga Magazine, a kasnije je osjećala ispravnost svoje odluke.

I dok su se izvana činili kao savršen par, Parton i Dean su ponekad imali određene bračne trzavice. Pjesmu "Jolene", koju je prošle godine obradila Beyoncé, Parton je posvetila bankarici koja je pokušavala zavesti Deana, dok je Dean povećao prisutnost kada je Parton radila zbog člana njezinog benda Gregga Perryja.

Dolly Parton i Carl Dean - 5 Foto: Profimedia

"Gregg i ja smo postali vrlo bliski. Nikad nisam provodila vrijeme s toliko obrazovanim čovjekom s mnogo znanja. Pustila sam samu sebe da me okrene", poručila je jednom, priznajući kako je s Perryjem imala emocionalnu aferu. Međutim, stres zbog glazbe za film "The Best Little Whorehouse in Texas" 1982. godine je dovela do raskida njihove suradnje.

Tijekom svoje dugačke karijere, Parton je često posvetila ljubavne pjesme Deanu, bilo da su se radile o baladama poput "I Will Always Love You" do obrada, kao što je to bio slučaj sa "Starway to Heaven" grupe Led Zeppelin.

U vremenima kada riječi "Volim te" postaju tek pojam, ljubav Dolly Parton i Carla Thomasa Deana pokazala je veliku snagu, opstavši preko 60 godina. Dean, kojeg su kamere tek jednom imale priliku uslikati, bio je i ostao glavna podrška Dolly Parton do svoje smrti.

Carl Thomas Dean - 3 Foto: Profimedia

