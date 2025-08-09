Tatjana Jurić pozirala u badiću, blista nakon velike promjene koju je donijela u svom životu

Tatjana Jurić pohvalila se figurom u badiću na godišnjem odmoru koji je jedva dočekala.

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić ovih je dana pronašla savršeno utočište od ljetnih vrućina – u kristalno čistom moru i okruženju netaknute prirode.

Na fotografiji kojom je razveselila pratitelje, Tatjana pozira u crnom bikiniju i šarenoj marami omotanoj oko glave, dok sunčane naočale dodaju notu glamura njezinom opuštenom ljetnom izdanju.

S osmijehom na licu i rukom podignutom kako bi se zaštitila od jakog sunca, zrači zadovoljstvom i bezbrižnošću, a prizor zelenkastog mora i stjenovite obale u pozadini budi pravu ljetnu nostalgiju. Nije tajna da Tatjana voli more i slobodne trenutke provoditi daleko od gradske gužve, a ovakve fotografije savršen su podsjetnik na to koliko je važno pronaći vrijeme za sebe i uživati u malim stvarima.

Tatjana Jurić - 2 Foto: Instagram

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Tatjana je nedavno otkrila da ide na jako dugi godišnji.

"Društvo drago, prvi put u skoro 25 godina rada uzimam slobodno i, za znatiželjne, neplaćeno ljeto", napisala je Jurić te dodala kako neće čitati ni mailove te da je se ponovno potraži oko 1. listopada.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram

Kako je u jutarnjem programu mijenja kolegica Dora Srdar, Tatjanini pratitelji ispod objave su joj počeli pisati "Dora je predobra, nemoj se vratit", na što se Srdar javila u komentarima i rekla da je ona bila ta koja je rekla slušateljima da pišu komentare.

Galerija 22 22 22 22 22

Nedavno je napisala knjigu, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Ovu bujnu ljepoticu zovu ženom s najsavršenijim tijelom na svijetu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Par s naslovnice! Zvijezda Kumova u zagrljaju zgodnog nogometaša ne skida osmijeh s lica