Ovu bujnu ljepoticu zovu ženom s najsavršenijim tijelom na svijetu

Kelly Brook doživjela je nezgodu snimajući viralni izazov, a tim povodom istražili smo tko je ona.

Žena kojoj tepaju da ima najsavršenije tijelo na svijetu, Kelly Brook, doživjela je nezgodu snimajući viralni izazov.

Naime, pokušala je snimiti video u kojem žene na jednoj štikli balansiraju na raznim predmetima, a Kelly je to učinila bosa. No, svejedno joj nije uspjelo.

Popela se na leđa Jasona Kinga koji s njom vodi emisiju na Heart FM-u te je pokušala održati ravnotežu na jednoj nozi. Pozu je uspjela zadržati tri sekunde, dok se pravila da čita knjigu, a potom je izgubila ravnotežu te pala unatrag. Pri padu je udarila Jasona u glavu, a onda je završila na podu.

"Pažljivo, pažljivo", čulo se iz pozadine prije nego što je Jason prasnuo u smijeh.

Kelly također nije mogla suzdržati smijeh zbog pada, a onda se našalila: "Upiškila sam se! Možemo li dobiti papirnate ručnike?".

Tko je Kelly?

Kelly Ann Parsons, poznatija kao Kelly Brook, rođena je 23. studenog 1979. u Rochesteru, Kent, Engleska. Odgojena je u radničkoj obitelji; majka Sandra radila je kao kuharica, a otac Kenneth kao građevinar.

Još kao tinejdžerica, Kelly je pokazala izuzetnu zainteresiranost za umjetnost – pohađala je Italia Conti Academy of Theatre Arts, gdje je učila ples, glumu i pjevanje



Sa samo 16 godina započela je karijeru nakon pobjede na natjecanju ljepote. Uskoro je postala lice brojnih reklamnih kampanja za brendove poput Foster’s Lager, Renault Mégane, Walkers, Piz Buin.

Ubrzo je postala prepoznatljivo lice britanskog modelinga kao Page 3 djevojka u Daily Staru. Tijekom 2005. godine proglašena je ''Najseksipilnijom ženom na svijetu'' po izboru časopisa FHM.

Kelly se uspješno prebacila i u glumu; pojavila se u filmovima poput ''The Italian Job'', ''Piranha 3D'', ''Survival Island'' i serijama poput ''One Big Happy''.

Uz to, nastupila je i u popularnim TV emisijama, uključujući ''Strictly Come Dancing'', ''Celebrity Juice'' te vodila ''The Big Breakfast'' i ''Love Island''.

U 2024. godini objavljeno je da se Kelly odlučila okrenuti novim poslovnim izazovima — ukinula je svoje kalendare (popularne više od 20 godina), istaknuvši da više ne želi biti viđena kroz ''muški pogled''.

Također je najavila pokretanje vlastite vinarije, pa čak i liniju pizza, nakon što se povukla iz svijeta modelinga.

Nedavno je objavila umirovljenje iz svijeta glume, želeći se posvetiti privatnom životu i obitelji.

Kelly je imala nekoliko poznatih veza s osobama poput Jasona Stathama, Billyja Zanea, Dannyja Ciprianija i Toma Evansa.

Od 2015. je u vezi s francusko-talijanskim umjetnikom Jeremyjem Parisijem; par se vjenčao u srpnju 2022. godine.

Par zajedno sudjeluje u TV putopisnoj emisiji ''Celebrity Race Across The World'', a zahvaljujući popularnosti, dobili su i vlastiti mini-serijal za ITV pod nazivom ''Kelly and Jeremy: La Vita Italiana''.

