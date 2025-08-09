Prizori glumca iz omiljene domaće serije s djecom raznježili su pratitelje: ''Nas troje!''

Momčilo Otašević podijelio je fotografiju s djecom koju je dobio u braku s Jelenom Perčin.

Popularni crnogorski glumac Momčilo Otašević ovih dana puni baterije u društvu svoje djece, daleko od poslovnih obaveza i gradske vreve.

Na fotografiji, snimljenoj u idiličnom zalasku sunca uz more, Momčilo u ležernoj žutoj košulji grli svoje mališane, dok zajedno promatraju mirno more i planine u daljini.

''Nas troje'', napisao je kratko Momčilo.

Iako je poznat po dinamičnim ulogama na televiziji i kazalištu, privatno je, čini se, najposvećenija uloga upravo ona očinska. Ova obiteljska scena odiše toplinom, ljubavlju i spokojem, a pokazuje koliko su mu trenuci s obitelji dragocjeni.

Momčilo Otašević - 3 Foto: Instagram

Momčilo Otašević - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Iznenadna pojava našeg glumca koji već godinama živi povučenim životom

Momčilo je dobio Mašu i sina Jakšu u braku s Jelenom Perčin, od koje se rastao prije nekoliko godina.

Kviz o svim projektima Momčila Otaševića riješite OVDJE.

Momčilo je trenutno na pauzi od snimanja, a inače ga gledamo kao Janka u seriji ''Kumovi'' i Crnog u seriji ''U dobru i zlu'' čiji novi nastavci stižu ove jeseni.

Radujete li se novim epizodama serija? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Galerija 20 20 20 20 20

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tatjana Jurić pozirala u badiću, blista nakon velike promjene koju je donijela u svom životu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Par s naslovnice! Zvijezda Kumova u zagrljaju zgodnog nogometaša ne skida osmijeh s lica

Pogledaji ovo Celebrity Goran Navojec u izlasku s partnericom glumicom, dosad smo ih zajedno vidjeli tek par puta

Pogledaji ovo Celebrity Jedan detalj otkrio je li fatalni Splićanin Maju Šuput dopratio na posljednji koncert