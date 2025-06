Tko je sestra Rafaela Nadala? Ovo su razlozi zašto je sve više u središtu pažnje!

Maribel Nadal danas uspješno gradi karijeru u sportskom menadžmentu i modi te aktivno djeluje u bratovoj akademiji i humanitarnoj zakladi.

Iako se godinama trudila ostati u pozadini kao mlađa sestra Rafaela Nadala, Maribel Nadal u posljednje vrijeme privlači sve više pozornosti – osobito nakon što se u Parizu pojavila na fotografiji s Novakom Đokovićem, što je izazvalo veliko zanimanje javnosti.

Rođena 1989. godine, Maribel je odrasla uz Rafaela na Mallorci, a o njihovoj bliskoj vezi svjedoče i riječi kojima joj se zahvalio u trenutku teniske oproštajne poruke.

"Moja sestra – mislim da smo oduvek imali neverovatan odnos", napisao je.

Unatoč javnom profilu svog brata, Maribel se godinama uspješno držala izvan medijske pažnje, iako je njegova stalna podrška, osobito u najvažnijim trenucima karijere.

Nakon osnovne škole preselila se u Barcelonu, gdje je završila studij tjelee aktivnosti i sportskih znanosti, a potom i magisterij iz sportskog menadžmenta. Radila je u raznim sportskim organizacijama, uključujući i poznatu agenciju IMG, gdje je sudjelovala u organizaciji ATP turnira u Barceloni. Nakratko je iskusila i korporativni svijet radeći u londonskom uredu banke Santander.

Maribel Nadal - 1 Foto: Profimedia

Maribel Nadal - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Objavljene najnovije fotke s Hipodroma, evo kako teku pripreme za Thompsonov spektakl!

Sredinom 2010-ih vratila se na Mallorcu i pridružila Rafa Nadal Akademiji kao zamjenica generalnog direktora, gdje nadgleda svakodnevne aktivnosti, odnose s partnerima, obrazovne programe i međunarodnu suradnju. Osim toga, aktivna je u radu Rafa Nadal Fondacije koja podržava djecu i mlade iz osjetljivih sredina kroz obrazovanje i sport.

U posljednje dvije godine Maribel je zakoračila i u modnu industriju – osnovala je brend Crabs Company, fokusiran na održivu mušku odjeću inspiriranu mediteranskim stilom života.

Maribel Nadal - 3 Foto: Profimedia

"Njeni dizajni osvajaju kombinacijom modernog izraza i autentične ljubavi prema Majorci. Ovo je njeno vreme, njen trenutak da izađe iz senke i pokaže sopstvenu viziju", istaknuli su.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Objavljene najnovije fotke s Hipodroma, evo kako teku pripreme za Thompsonov spektakl!

Privatni život nastoji zadržati dalje od reflektora – bila je u višegodišnjoj vezi s golferom Pepom Huanedom Grimaltom, a kasnije se nagađalo o bliskosti s influencerom Javierom de Miguelom, koji je to komentirao riječima: "Vrlo smo bliski prijatelji, ali ništa više od toga. Mnogo mi je draga i to je to. Ona je zaista dobra prijateljica."

Galerija 2 2 2 2 2

Maribel Nadal danas uspješno balansira između obiteljskih veza, profesionalnih izazova i vlastite autentičnosti, izlazeći iz sjene svog slavnog brata vlastitim zaslugama.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ljubavno putovanje! Jelena Perčin javila se s destinacije na kojoj uživa s našim glazbenikom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity U domu Simone Mijoković obilježilo se veliko slavlje: "Mužu moj voljeni..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što sve sadrži Bezosova 500 milijuna dolara vrijedna jahta?